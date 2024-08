- Le franc du milieu est un jackpot de 1 million de dollars.

Un homme originaire de Franconie a remporté le jackpot à la loterie et empoché plus de 1,1 million d'euros. L'employé a coché les six bons numéros à la Lotto 6aus49 le 31 juillet, comme l'a annoncé l'administration des loteries et des jeux d'État. Il était le seul à avoir remporté le jackpot dans la deuxième catégorie, empochant 1 173 373,20 euros.

L'homme a déclaré à l'administration des loteries et des jeux d'État qu'il avait "vérifié plusieurs fois les numéros de son ticket" lorsqu'il a vérifié la validité de sa grille multi-semaine. "Mais rien n'a changé", a-t-il raconté. "C'était ma grille avec mes numéros."

Après sa victoire remarquable à la loterie, l'homme s'est mis à réfléchir aux différentes formes de [jeux de hasard], se demandant si sa chance pourrait continuer dans d'autres jeux. Malgré ses gains importants, il a décidé de maintenir sa discipline financière et d'investir la majeure partie de sa fortune judicieusement.

