"Le FPÖ fait preuve d'une discipline plus forte que l'AfD"

ntv.de: Comment la FPÖ se distingue-t-elle de l'AfD, tout en partageant des similitudes?

Robert Treichler : Idéologiquement, il n'y a pas de distinction entre la FPÖ et l'AfD, mais la première semble plus disciplinée, du moins pour l'instant. Elle est moins fragmentée et a évité d'être associée à la nostalgie nazie depuis quelque temps. Le dirigeant de la FPÖ, Herbert Kickl, a récemment félicité l'AfD pour ses victoires électorales en Thuringe et en Saxe sur Instagram, les considérant comme une âme sœur, même si l'AfD ne fait pas partie de la faction "Patriotes pour l'Europe" au Parlement européen. Kickl soutient continuellement l'AfD, allant même jusqu'à qualifier les groupes d'extrême droite comme les "Identitaires" de "ONG d'extrême droite" de manière subtile.

ntv.de: Pourquoi le soutien de la FPÖ a-t-il augmenté dans la population autrichienne malgré ses crises?

La FPÖ a réussi à élargir sa base électorale grâce à diverses crises : la crise migratoire de 2015, la pandémie de COVID-19 de 2020 et l'inflation élevée de 2022 et 2023. Sur ces trois sujets, la FPÖ adopte une position que aucun autre parti parlementaire ne partage : établir une "Autriche forteresse" contre les migrants ; refuser de mettre en place des mesures strictes pour lutter contre la pandémie ; et plaider pour la levée des sanctions contre la Russie et l'aide militaire à l'Ukraine.

ntv.de: Pourquoi Kickl est-il populaire en Autriche malgré ses faibles scores de popularité?

Kickl a des partisans, mais il se classe mal en termes de popularité dans les sondages (OGM/APA Trust Index) - seul un politique qui a annoncé sa retraite de la politique est moins fiable. Le style de Kickl est provocateur, agressif, radical et il plaît aux déçus. Dans son discours, il ne laisse aucune pierre intacte lorsqu'il critique ses cibles préférées - les élites, l'UE, les "médias du système". Lors du festival de Salzbourg, il a déclaré en août qu'il ne voulait pas être associé à "ces hypocrites, cette partie incestueuse". De plus, Kickl promet un retour à une Autriche qui délègue moins de pouvoirs à l'UE et agit de manière indépendante ; et à une "société homogène" où les Autrichiens peuvent profiter de leur culture dominante sans être dérangés par les influences migrantes et LGBTQ. Cette image est attractive pour environ un tiers des électeurs.

ntv.de: Quels changements seraient probablement effectués si Kickl devenait chancelier en Autriche?

Kickl ferait tout son possible pour abolir la loi actuelle sur l'asile et n'hésiterait pas à violer le droit de l'UE dans ce processus. Un gouvernement dirigé par la FPÖ réduirait le budget de l'ORF et risquerait de compromettre son indépendance. Dans l'UE, un gouvernement FPÖ renforcerait le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et utiliserait son pouvoir de veto pour bloquer, par exemple, l'aide militaire à l'Ukraine.

ntv.de: Qui pourrait être le partenaire de coalition de la FPÖ?

En substance, uniquement l'ÖVP. Son président et candidat principal, Karl Nehammer, a déclaré qu'il ne formerait pas de coalition avec Kickl, qu'il qualifie de "risque pour la sécurité" et d'"extrême droite". Cependant, il ne refuse pas une coalition ÖVP-FPÖ sans Kickl.

ntv.de: Comment empêcher Kickl de devenir chancelier?

Un gouvernement sans la participation de la FPÖ est possible si l'ÖVP, le SPÖ et un troisième parti comme les libéraux NEOS forment une coalition. Dans ce scénario, Kickl répandrait probablement le narrative d'être le "chancelier du peuple" choisi par le peuple, dont l'accession au pouvoir est empêchée par les "partis de l'établissement".

Marko Schlichting a interviewé Robert Treichler

