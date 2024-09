Le FPÖ d'extrême droite pourrait pour la première fois devenir la force politique la plus forte.

Le Parti de la liberté d'extrême droite d'Autriche (FPÖ) et le Parti populaire autrichien conservateur (ÖVP), dirigé par le chancelier Karl Nehammer, sont engagés dans une course serrée pour le pouvoir lors des élections parlementaires autrichiennes. Les sondages ont constamment placé le FPÖ en tête, mais aucun autre parti n'est disposé à former une coalition avec le leader du FPÖ.

Le FPÖ s'efforce de remplacer l'ÖVP en tant que force dominante en politique autrichienne. Son leader, Herbert Kickl, fait campagne sur une plateforme de politiques migratoires plus strictes, avec le slogan "Forteresse autrichienne", et critique les sanctions contre la Russie.

Cependant, l'ÖVP a réduit l'écart dans les derniers sondages et se trouve désormais à peine derrière le FPÖ, avec 25 % contre 27 %. Les récents inondations en Autriche ont donné à Nehammer l'occasion de mettre en valeur ses compétences en matière de gestion de crise, ce qui a contribué à renforcer le soutien à son parti.

Le Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) est prévu pour recevoir environ 21 % des voix, tandis que les Verts, qui ont gouverné avec l'ÖVP pendant les cinq dernières années, sont attendus pour ne recevoir que environ 9 %. Le parti libéral NEOS est prévu pour recevoir un niveau de soutien similaire à celui des Verts. Au total, 6,4 millions de citoyens sont appelés à voter lors des élections.

En juin, le FPÖ a remporté les élections européennes en Autriche. Avec cette victoire, ils ont maintenant le potentiel de devenir la force la plus forte au Conseil national autrichien, la chambre basse du parlement. Cependant, leurs plans pour l'avenir sont incertains.

Le FPÖ et l'ÖVP n'ont pas exclu une coalition, mais Nehammer a imposé des conditions selon lesquelles le leader du FPÖ, Kickl, ne serait pas impliqué de quelque manière que ce soit. Nehammer considère Kickl comme un "risque pour la sécurité" et un théoricien du complot, en particulier en raison de son scepticisme envers les vaccins contre la COVID-19. Une coalition alternative pourrait être formée entre l'ÖVP et le SPÖ, éventuellement avec les NEOS.

Cependant, tous les autres partis, à l'exception de l'ÖVP, ont refusé de travailler avec le FPÖ, invoquant un manque de distinction entre les populistes de droite et les extrémistes de droite. La veille de l'élection, le journal "Der Standard" a publié des enregistrements d'un enterrement où des politiques du FPÖ étaient présents et une chanson controversée avait été jouée, qui avait été glorifiée par les SS. Cet incident a suscité la controverse et les critiques de tous les partis.

Le gain pour le FPÖ s'aligne sur une tendance plus large en Europe. Les partis d'extrême droite, tels que Geert Wilders et son Parti pour la liberté (PVV) aux Pays-Bas, les Frères d'Italie (Fratelli d'Italia) dirigés par Giorgia Meloni en Italie, et le Rassemblement national (RN) dirigé par Marine Le Pen en France, ont tous connu une augmentation du soutien. En Allemagne, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a récemment connu des succès dans les élections régionales en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg.

Malgré la tête du FPÖ dans les sondages, aucun autre parti n'est disposé à former une coalition avec eux en raison de leur association avec les extrémistes de droite. Le SPÖ social-démocrate et les NEOS libéraux sont prévus pour recevoir un nombre significatif de voix, mais ils sont également réticents à s'associer au FPÖ.

