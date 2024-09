Le FPÖ d'extrême droite est incontestablement sorti victorieux.

En élections pour le Conseil national autrichien, le Parti de la liberté d'extrême droite (FPÖ) a remporté une victoire significative. Le FPÖ mène avec près de trois points de pourcentage sur le Parti populaire autrichien conservateur (ÖVP). Toutefois, la formation d'un gouvernement pourrait être difficile en raison de la situation du candidat principal.

La ministre de la Défense Claudia Tanner de l'ÖVP a qualifié résultats de "réveil". Elle a rapidement poursuivi sa déclaration à un journaliste d'ORF qui l'avait approchée pour un commentaire. Plus tard à Vienne, vers 19h, une petite manifestation a eu lieu. Les manifestants ont scandé "À bas le FPÖ !"

Le FPÖ a réalisé son meilleur score jamais enregistré aux élections du Conseil national, recueillant environ 29% des voix. Ils ont gagné environ 13 points de pourcentage par rapport aux dernières élections en 2019. À l'inverse, la coalition actuelle ÖVP et Verts a subi une défaite claire, perdant environ 16 points de pourcentage. L'ÖVP se retrouve maintenant en deuxième position avec environ 26%, suivi du SPÖ avec 21%. Deux petits partis pourraient potentiellement influencer les futures discussions de coalition. Les libéraux économiques NEOS ont environ 9%, et les Verts sont cinquièmes avec un point de pourcentage de moins.

Une coalition tripartite pourrait être nécessaire

Les négociations de coalition en Autriche s'annoncent difficiles. Une "grande coalition" entre le Parti populaire autrichien et les sociaux-démocrates aurait une majorité étroite au Conseil national, mais leurs objectifs sont considérablement différents. Par exemple, les sociaux-démocrates souhaitent mettre en place une taxe sur la richesse pour équilibrer le budget, tandis que l'ÖVP s'y oppose fermement. De plus, le candidat principal du SPÖ, Andreas Babler, est controversé au sein de son parti, et de nombreux observateurs politiques craignent qu'une coalition ÖVP-SPÖ ne soit instable en raison de la majorité étroite.

Un troisième partenaire de coalition pourrait potentiellement stabiliser les discussions de coalition. Actuellement, les NEOS sont la option la plus probable, car les Verts ne sont pas bien perçus par les autres partis et ont perdu cinq points de pourcentage. Entre-temps, les NEOS ont gagné environ un point de pourcentage. Si elle réussissait, cela marquerait la première coalition tripartite en Autriche depuis 1945.

Gouvernement FPÖ possible : l'ÖVP veut Kickl dehors

Une coalition entre le FPÖ et l'ÖVP aurait une majorité stable au Conseil national. Toutefois, le chancelier Nehammer a refusé une coalition avec le candidat principal du FPÖ Herbert Kickl, et Kickl a également exprimé son manque d'intérêt à collaborer avec Nehammer. D'autres orateurs de l'ÖVP ont également rejeté une coalition avec Kickl. Intriguant, personne de l'ÖVP n'a exclu une coalition sans Kickl.

Même si Kickl se retire de la chancellerie, la formation d'un gouvernement FPÖ serait difficile. Il faudrait qu'il soit nommé par le président fédéral Alexander Van der Bellen. Dimanche soir, il a déclaré : "Je ferai de mon mieux pour m'assurer que les principes de notre démocratie libérale sont respectés pendant le processus de formation du gouvernement, tels que l'état de droit, la séparation des pouvoirs, les droits de l'homme et des minorités, les médias indépendants et l'appartenance à l'UE." Cela élimine efficacement un gouvernement FPÖ dirigé par Kickl.

Malgré cela, le chef du FPÖ Kickl reste déterminé. Il souhaite former un gouvernement qui apporte des changements, déclare Kickl à la télévision autrichienne ORF. "Notre main est tendue dans toutes les directions", déclare Kickl.

D'un autre côté, le chancelier autrichien Karl Nehammer de l'ÖVP qualifie le résultat des élections de amer. "Nous représentons une politique du centre et la stabilité", déclare-t-il.

Après un résultat amer aux élections, de longues négociations de coalition sont attendues en Autriche. Après les dernières élections du Conseil national, les négociations ont duré environ trois mois. Les observateurs suspectent : Cette année, trois mois pourraient ne pas suffire.

Le secteur public pourrait faire face à des changements potentiels si le Parti de la liberté (FPÖ) forme un gouvernement, considérant leur orientation vers la libéralisation économique, comme en témoigne leur partenaire de coalition, les NEOS. Quel que soit sa composition, le gouvernement autrichien doit respecter des principes tels que l'état de droit et l'appartenance à l'UE, comme l'a déclaré le président fédéral Alexander Van der Bellen.

