- Le fournisseur de voitures Grammer abaisse les prévisions

Grammer, un important fournisseur automobile de la Haute-Palatinat, a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année en cours. Des capacités de production fluctuantes, une productivité inférieure et des coûts élevés pour les lancements de produits et le personnel ont affecté les résultats, a annoncé l'entreprise. Par conséquent, le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) devrait rester au niveau de l'année dernière, soit 57 millions d'euros, et être inférieur à l'objectif précédent de 75 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe devrait légèrement décroître par rapport aux 2,3 milliards d'euros de l'année dernière. Grammer publiera son rapport semestriel le 14 août.

Implantée à Ursensollen près d'Amberg, l'entreprise emploie environ 14 200 personnes et fabrique des appuie-tête, des accoudoirs et des consoles centrale pour voitures, ainsi que des sièges pour bus, trains, camions, tracteurs et engins de construction. Le principal actionnaire est le groupe chinois Ningbo-Jifeng.

Grammer a enregistré des résultats inférieurs aux attentes l'année dernière en raison de problèmes persistants dans son activité nord-américaine. En avril, le fournisseur automobile a signalé une demandeUnexpected

Lire aussi: