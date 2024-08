- Le fournisseur automobile Continental gagne nettement plus

Pour Continental, les affaires au deuxième trimestre ont été nettement meilleures qu'il y a un an. Le résultat d'exploitation du fournisseur automobile et du fabricant de pneumatiques a augmenté de presque 41 % à 704 millions d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Le bénéfice net a augmenté de presque moitié à 305 millions d'euros, comme l'a annoncé l'entreprise à Hanovre. Cependant, le chiffre d'affaires a diminué d'environ 4 % à 10,0 milliards d'euros.

Le programme d'économies, notamment les réductions d'emplois, et la renégociation des prix avec les constructeurs automobiles semblent avoir eu un impact, ce qui devrait bénéficier davantage à l'entreprise dans les trimestres à venir.

Cependant, Continental prévoit un chiffre d'affaires plus faible cette année en raison d'un environnement plus difficile. L'entreprise anticipe une production de voitures plus faible en Europe et une tendance de marché plus faible dans le secteur de la replacement des pneumatiques aux États-Unis, ce qui a conduit le PDG Nikolai Setzer à réviser la prévision de chiffre d'affaires à 40 à 42,5 milliards d'euros. Auparavant, l'objectif était fixé à 41 à 44 milliards d'euros.

Continental maintient sa fourchette de objectifs pour la marge de résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et éléments exceptionnels. Cependant, la perspective du résultat d'exploitation dans le secteur de l'approvisionnement automobile s'est légèrement détériorée. L'entreprise a annoncé lundi qu'elle prévoyait de séparer son activité d'approvisionnement automobile en bourse.

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, les mesures d'économies réussies de Continental dans la production, telles que les réductions d'emplois et la renégociation des prix, ont amélioré le résultat d'exploitation de l'entreprise au deuxième trimestre. Despite these achievements, the company forecasts lower revenue for the year due to various economic factors.

