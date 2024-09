La Fédération chinoise de football (CFA) a infligé des interdictions permanentes à 38 joueurs, dont Son, et à cinq officiels la veille, à la suite d'une enquête de deux ans sur des scandales de manipulation de matchs et de paris, dans le cadre d'une initiative plus large pour lutter contre la corruption.

"Je n'ai jamais participé à la tricherie en match", a déclaré Son lors d'une conférence de presse en réponse. "La seule preuve qu'ils ont contre moi est une confession forcée." Il a poursuivi, la voix étranglée : "Ils ont menacé d'arrêter et d'enquêter sur ma femme si je n'admettais pas les allégations."

Son, qui avait été retiré de l'équipe nationale sud-coréenne depuis que la crise a éclaté, a été libéré et est retourné chez lui en mars après presque 10 mois d'emprisonnement en Chine.

Selon Son, il avait accepté de rester silencieux sur son temps en détention comme condition pour sa libération, mais il a ressenti le besoin de parler en raison de sa surprise d'être inclus dans les sanctions de la Chine.

Il a affirmé qu'il n'avait subi aucun mauvais traitement pendant son emprisonnement, mais que les conditions de détention étaient dures.

La Fédération chinoise de football n'a pas pu être jointe pour commenter les remarques de Son. Ni l'Administration générale des sports de Chine ni les ministères des affaires étrangères et de la sécurité publique n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Trois anciens membres de l'équipe nationale chinoise, Jin Jingdao, Guo Tianyu et Gu Chao, ont également reçu des interdictions à vie, comme détaillé lors d'une conférence de presse mardi par le ministère de la sécurité publique et l'Administration générale des sports de Chine.

En mai dernier, le ministère des affaires étrangères de Chine a accusé Son, alors joueur du club de la Super League chinoise Shandong Taishan FC, d'avoir accepté des pots-de-vin.

Son, maintenant avec le côté sud-coréen Suwon FC, a exprimé son désir de poursuivre sa carrière.

Malgré la controverse entourant son implication dans les scandales de paris, Son reste passionné par le football en tant que sport. Il a récemment rejoint le côté sud-coréen Suwon FC, espérant retrouver sa forme et contribuer à l'équipe.

