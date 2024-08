Footballeuse nationale Lea Schüller de FC Bayern et la navigatrice autrichienne Lara Vadlau étaient considérées comme le couple idéal avant les Jeux d'été - mais elles ont mis fin à leur relation à long terme. "Lea n'est plus ma partenaire", a déclaré Vadlau dans une interview à O3 après sa victoire olympique à Marseille. "Bien sûr, je suis très fière d'elle, et nous sommes toujours très bonnes amies, et je lui souhaite le meilleur."

La Schüller de 26 ans n'avait pas commenté la situation avant le match pour la médaille de bronze contre l'Espagne, championne du monde. Vadlau (30 ans) a remporté l'or en classe 470 avec son équipier Lukas Mähr à Marseille cette semaine, célébrant le plus grand succès de sa carrière.

Schüller a continué à se concentrer sur ses responsabilités en football, offrant une solide performance lors du match pour la médaille de bronze contre l'Espagne. Malgré la publicité autour de leur rupture, Vadlau a reconnu le talent de Lea, exprimant sa fierté et lui souhaitant bonne chance pour l'avenir.

