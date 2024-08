- Le footballeur Marco Reus signe avec LA Galaxy.

L'ancien joueur de football national Marco Reus a officiellement rejoint le club de la Major League Soccer (MLS) Los Angeles Galaxy. Le club a annoncé que le joueur de 35 ans avait signé un contrat de deux ans et demi, jusqu'à la fin de la saison 2026. ESPN avait précédemment rapporté l'accord. Après la fin de son contrat avec Borussia Dortmund, Reus rejoint l'équipe basée aux États-Unis dans le cadre d'un transfert gratuit. Le joueur offensif sera officiellement présenté vendredi soir (CET). Dans le passé, des stars du football comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic ont également joué pour Los Angeles.

Le manager de LA Galaxy : "Marco Reus est un joueur de classe mondiale"

"Bonne chance en Californie, Marco !" a écrit le BVB sur sa page d'accueil. Après douze ans, Dortmund n'a pas proposé de nouveau contrat à Reus. Cependant, le joueur originaire de Dortmund a déclaré qu'il avait encore "envie d'une nouvelle aventure".

"Marco Reus est un joueur de classe mondiale qui a brillé au plus haut niveau et a joué dans deux finales de Ligue des champions avec Borussia Dortmund et avec l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde", a déclaré Will Kuntz, directeur général de LA Galaxy. "Nous sommes ravis de la contribution de Marco à LA Galaxy alors que nous entrons dans les phases finales cruciales de la saison MLS 2024 et au-delà."

Après une saison 2023 décevante, lors de laquelle LA a manqué les playoffs, Galaxy est actuellement l'un des favoris pour le titre. Avec Reus en tant qu'option offensive supplémentaire, l'équipe vise à remporter son premier titre de MLS Cup depuis 2014. "C'est un vainqueur et un leader confirmé dont le talent et la vision du jeu s'intégreront parfaitement au groupe alors que nous nous préparons pour la reprise du championnat et la course aux playoffs", a expliqué l'entraîneur Greg Vanney.

"Marco Reus, qui vient d'Allemagne, doit s'adapter à ses nouveaux coéquipiers en Californie."

"De plus, ses compétences exceptionnelles et son expérience, acquises en jouant pour Borussia Dortmund et l'équipe nationale allemande, renforceront sans aucun doute les chances de LA Galaxy de remporter la MLS Cup, un titre qu'ils ont remporté pour la dernière fois en 2014."

