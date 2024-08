- Le footballeur islandais Gudjohnsen quitte Hansa Rostock

Attaquant Sveinn Aron Gudjohnsen a dit adieu à FC Hansa Rostock après un passage de six mois. Le joueur islandais de 26 ans quitte pour le club de première division norvégienne Sarpsborg 08 FF, comme l'a confirmé l'équipe de football de bas niveau. Gudjohnsen avait rejoint Rostock en janvier en provenance du club suédois IF Elfsborg et a réussi à marquer un but en 14 matchs officiels pour FC Hansa. Récemment, l'équipe de deuxième division allemande a renforcé sa ligne offensive avec Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) et Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden).

