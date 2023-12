Le footballeur David Brooks annonce qu'il n'a plus de cancer

L'année dernière, un lymphome hodgkinien de stade 2 a été diagnostiqué chez Brooks. Il s'agit d'une forme de cancer affectant le système lymphatique ou "les tissus et les organes qui produisent, stockent et transportent les globules blancs qui combattent les infections", selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

"Je voudrais dire un grand merci à toute l'incroyable équipe médicale pour son travail et son soutien tout au long du processus", a écrit le milieu de terrain sur les médias sociaux.

"La semaine dernière, j'ai rencontré mon spécialiste après avoir examiné les résultats de mes derniers tests. Je suis ravi de dire que le traitement a réussi et que je peux maintenant dire que j'ai reçu le feu vert et que je n'ai plus de cancer.

"Ces mots sont incroyables à prononcer et je suis très reconnaissant pour tous vos messages et vos bons vœux, qui m'ont vraiment aidé à traverser les moments difficiles".

Brooks, 24 ans, a déclaré qu'il espérait retrouver rapidement sa pleine forme.

"Je suis déterminé à travailler dur dans les mois à venir et j'ai hâte d'être de retour sur le terrain et de jouer devant vous dans un avenir pas si lointain", a-t-il ajouté.

Mardi, Bournemouth a obtenu la promotion en Premier League grâce à un but de Kieffer Moore lors d'une victoire 1-0 contre Nottingham Forest.

Bournemouth, relégué de l'élite du football anglais en 2020, a terminé deuxième du Championship.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com