Le footballeur Da'vian Kimbrough fait des débuts historiques à l'âge de 13 ans

Kimbrough est entré en jeu à la 87e minute de la victoire 2-0 de Sacramento contre les Las Vegas Lights, ce qui fait de lui le plus jeune athlète professionnel dans les sports d'équipe américains. Le match s'est déroulé devant une salle comble au Heart Health Park, selon le site Internet du Sacramento Republic.

Âgé de 13 ans, sept mois et 13 jours, Kimbrough est également devenu le plus jeune joueur de football professionnel à faire ses débuts dans un match de compétition.

Le précédent record était détenu par Axel Kei, qui a fait ses débuts à l'âge de 13 ans, neuf mois et neuf jours le 8 octobre 2021 pour les Real Monarchs contre les Colorado Springs Switchbacks.

Le record du plus jeune athlète professionnel dans les sports d'équipe américains était auparavant détenu par Maximo Carizzo du New York City FC 2, un record établi en 2022, a déclaré le club de Sacramento.

Le Sacramento Republic évolue dans le championnat USL, la deuxième division du football américain.

Avec cette victoire, Sacramento reste à la première place de la Conférence Ouest.

Kimbrough a signé avec Sacramento en août, ce qui fait de lui le plus jeune athlète professionnel de l'histoire des sports d'équipe américains.

Kimbrough a rejoint le centre de formation de l'équipe en 2021, à l'âge de 11 ans, et a marqué 27 buts en 31 matches, à la tête d'une équipe composée de joueurs d'un an plus âgés que lui.

Lors de sa première saison dans le centre de formation, il a joué un rôle clé dans l'équipe de la République des moins de 13 ans, qui a obtenu le meilleur bilan du pays avec 30 victoires et une défaite, dont 27 victoires d'affilée en début de saison.

L'année suivante, avec l'équipe des moins de 14 ans, Kimbrough a aidé l'équipe à terminer première de sa division MLS Next - la ligue des jeunes de la Major League Soccer - la République ayant battu ses adversaires 148 à 22. Il a terminé avec 61 buts en 81 apparitions en deux saisons de MLS Next.

Sacramento a encore un match de saison régulière à disputer avant de jouer son quart de finale de la Conférence Ouest le 21 octobre. Grâce aux résultats du week-end, Sacramento aura l'avantage du terrain pour ce quart de finale, selon le site Internet du club.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com