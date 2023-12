Le footballeur australien Josh Cavallo déclare que la Coupe du monde ne devrait pas se dérouler au Qatar, où l'homosexualité est illégale.

Depuis qu'il a pris cette décision qui a changé sa vie en octobre 2021, Cavallo est devenu l'un des noms et des visages les plus reconnaissables du football mondial, ainsi qu'une sorte d'icône.

La star d'Adelaide United a récemment été nommée "Homme de l'année" lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par Attitude Magazine, le plus grand magazine LGBTQ d'Europe. C'est le point culminant d'une année mouvementée qui a commencé par ce qu'il décrit comme le début d'un nouveau chapitre de sa vie.

"C'était énorme pour moi", explique Cavallo à CNN Sport. C'était énorme pour moi", explique-t-il à CNN Sport. "Faire mon coming out, c'était beaucoup pour ma famille, mes amis et c'était un grand pas en avant".

"Je ne savais pas à quoi m'attendre... et je l'ai pris du mieux que j'ai pu, j'ai couru avec, et c'est ce que je suis.

"Je ne voulais plus me cacher et je voulais montrer à tout le monde qui était Josh Cavallo. Je ne voulais plus me cacher et je voulais montrer à tout le monde qui était Josh Cavallo, et voir que je touchais et aidais les gens dans leur vie de tous les jours.

"Je marche dans les rues de Londres et on m'arrête. Je ne suis allé à Londres que deux fois et je me dis : Wow, je viens d'Australie et ce que j'ai fait, je l'ai fait via les médias sociaux. Voir l'impact que cela a eu sur les gens à l'autre bout du monde, c'est absolument phénoménal.

Un an plus tard, M. Cavallo reste le seul footballeur de première division ouvertement gay au monde - il joue pour Adelaide United dans la Ligue A australienne - mais sa décision a inspiré Jake Daniels, attaquant du club anglais de deuxième division Blackpool, qui a fait son coming out en mai de cette année.

Cavallo admet qu'il ne savait pas quelle serait la réaction à son annonce, et même s'il y a eu des commentaires négatifs, pour chaque message haineux qu'il dit avoir reçu, il y en a 100 qui l'ont soutenu.

Bien qu'il ait éprouvé des inquiétudes avant de faire son coming out public, il affirme que le sentiment dominant a été de se sentir "émotionnellement heureux" de ne plus avoir à "se cacher et à vivre dans la peur".

"C'était l'incertitude, le fait de voir qu'aucun footballeur gay actif n'avait fait son coming out auparavant et qu'il n'y avait pas de plan pour cela", se souvient-il.

"Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas comment les gens allaient réagir, il y avait beaucoup d'incertitude et c'est quelque chose avec lequel j'ai lutté en grandissant et c'est pourquoi il m'a fallu si longtemps pour devenir la personne que je suis.

Je voulais être cette personne que les gens regardent aujourd'hui en se disant : "Oh mon Dieu, c'est trop cool. Je veux faire ça. Je veux faire ce que Josh est en train de faire', et je veux que ce soit inclusif et assez influent.

"C'est formidable de voir les gens de l'industrie du football, les arbitres et les gens du sport faire référence à mon histoire et dire que j'ai eu une influence sur eux. C'est absolument phénoménal que cela ait eu un tel impact".

Un long chemin à parcourir

Cavallo cite Lionel Messi comme l'une de ses sources d'inspiration sur le terrain, mais il dit s'être inspiré de Justin Fashanu dans sa vie personnelle.

Fashanu est devenu le premier footballeur professionnel ouvertement gay après avoir fait son coming out en 1990 alors qu'il jouait en première division anglaise, mais les réactions négatives qu'il a subies l'ont conduit à mettre fin à ses jours huit ans plus tard.

"Voir cette histoire se terminer d'une manière aussi triste m'a blessé et je ne voulais pas que les gens aient ce point de vue", déclare M. Cavallo.

"C'est formidable d'être gay. C'est formidable d'être footballeur et de se sentir bien dans sa peau. Pourquoi ne l'acceptons-nous pas ? Et je savais que j'avais la possibilité de changer cela".

Au début du mois, les anciens internationaux espagnols Iker Casillas et Carles Puyol ont été largement critiqués après que le premier a publié un tweet affirmant qu'il était gay.

Dans un message aujourd'hui effacé sur son compte Twitter officiel, Casillas a écrit : "J'espère qu'on me respectera : Je suis gay". En réponse, l'ancien capitaine du FC Barcelone, Carles Puyol, a écrit : "Le moment est venu de raconter notre histoire, Iker".

Casillas, qui a deux enfants avec son ex-femme, a supprimé le message peu après son envoi et s'est excusé par la suite, tout comme Puyol. Le tweet original a été publié dans un contexte de rumeurs dans les médias espagnols qui ont lié Casillas à plusieurs femmes depuis son divorce.

M. Cavallo, qui a critiqué le couple sur Twitter à l'époque, estime que la banalisation d'un sujet aussi important ne rend pas service à ceux qui, dans le monde entier, sont persécutés en raison de leur sexualité.

"Il est difficile pour les gens de comprendre lorsqu'ils n'en font pas l'expérience", explique-t-il.

On reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de la part de personnes vivant dans des pays comme le Qatar, qui disent : "Josh, aide-moi, s'il te plaît. Je veux sortir du placard, je veux être moi-même, mais ils vont me criminaliser. Je vais être condamné à la peine de mort.

"Quand vous entendez des choses comme ça, ça vous brise le cœur parce que ce sont des choses que les gens vivent au quotidien dans ces pays.

"Il y a 69 pays dans le monde qui criminalisent encore cela, c'est donc un sujet énorme et important et voir des icônes du jeu se moquer de cela et de ma propre tribu, cela me blesse et m'offense parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour leur vie juste pour être à l'aise avec qui ils sont dans leur propre peau".

Selon M. Cavallo, l'échange entre Casillas et Puyol prouve que le football a encore "un long chemin à parcourir" pour éradiquer l'homophobie, même si le sport a récemment fait des pas dans la bonne direction.

"Quelque chose qui pourrait être une blague ou une moquerie est très blessant pour des gens comme nous, parce que nous traversons notre vie avec beaucoup de force, en trouvant notre identité et en ayant finalement le courage d'être qui nous sommes et d'être à l'aise dans notre propre peau", explique-t-il.

"Quand on voit des gens et des légendes du jeu faire cela, c'est assez blessant parce que nous admirons ces gens. Ce sont les personnes contre lesquelles nous rêvons de jouer ou avec lesquelles nous rêvons de jouer.

"Alors voir des gens comme eux faire des choses comme ça et [faire] des blagues idiotes comme ça, c'est très blessant, surtout pour moi et pour ma communauté.

Après avoir annoncé sa sexualité l'année dernière, Cavallo a déclaré qu'il aurait "peur" de jouer au Qatar, où les activités homosexuelles sont interdites.

En réponse aux craintes de Cavallo à l'époque, Nasser Al Khater, directeur général du comité d'organisation du tournoi, a déclaré à CNN : "Au contraire, nous lui souhaitons la bienvenue : "Au contraire, nous lui souhaitons la bienvenue ici, dans l'État du Qatar, et nous l'invitons à venir nous voir, même avant la Coupe du monde... Personne ne se sent menacé ici, personne ne se sent en danger".

"Je sais personnellement que si je vais là-bas, je serai protégé parce que je suis dans le public", a déclaré M. Cavallo à Amanda Davies, présentatrice de CNN.

"Mais ce n'est pas moi qui m'inquiète. Ce sont ceux qui m'envoient des messages. Ce sont les personnes qui ne sont pas dans le collimateur du public qui ont peur d'être elles-mêmes et de marcher dans les rues.

"Voir que nous nous dirigeons vers un pays qui criminalise les gens comme moi... C'est très inquiétant", a ajouté M. Cavallo.

CNN a contacté les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar pour obtenir des commentaires sur les propos de M. Cavallo, mais n'a pas reçu de réponse.

Au début de l'année, l'ancien international anglais David Beckham est devenu l'un des ambassadeurs les plus en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Beckham a été largement critiqué pour avoir accepté ce rôle et M. Cavallo aimerait voir Beckham utiliser sa plateforme pour soutenir la communauté LGBTQ.

"Je ne connais pas David personnellement, je ne peux donc pas faire de commentaires sur lui et ses actions", explique M. Cavallo. "Mais avoir des alliés dans le jeu est vraiment utile et quand j'ai fait mon coming out dans mon vestiaire, auprès de mes coéquipiers et en voyant l'accueil, chacun d'entre eux est un allié pour moi.

"Cela m'a rendue très fière intérieurement et très émotive parce que c'est quelque chose pour lequel j'ai lutté pendant longtemps. Cela a donc un impact significatif sur moi-même et sur ma communauté.

"Si quelqu'un comme David Beckham, avec sa tribune, se rapproche de nous et devient l'allié que nous voulons qu'il soit, c'est vraiment utile.

"S'il pouvait passer à l'étape suivante et montrer ce qu'il représente pour la communauté LGBTQ, ce serait fantastique.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com