Après leur victoire 1-0 à l'extérieur contre le Chemnitzer FC en Regionalliga Nordost, l'entraîneur de la BSG Chemie Leipzig, Miroslav Jagatic, a tenu un discours éclairé. Au lieu de célébrer leur triomphe, il a choisi de marcher sur des œufs. "Nous avons tendance à regarder en arrière vers les années 60 et 70 et d'apprécier les exploits réalisés pendant ces années. Nous sommes à des années-lumière de cela maintenant, que ce soit pour la BSG Chemie, le Chemnitzer FC ou d'autres clubs historiques," a déclaré Jagatic lors de la conférence de presse d'après-match.

La conversation a ensuite tourné autour de la perte d'un grand joueur et d'une grande personne, Fritz Feister, du Chemnitzer FC. Jagatic a exprimé ses condoléances les plus sincères à la famille de Feister, leur souhaitant de la force pendant cette période difficile. "Fritz n'était pas seulement un footballeur talentueux mais aussi un individu merveilleux qui avait une profonde passion pour le jeu. Ce club lui doit beaucoup," a reconnu Jagatic.

Ce n'était pas simplement un geste poli de l'entraîneur visiteur. Cela mettait également en avant les valeurs fondamentales que le sport devrait respecter. Résultat, la cinquième défaite consécutive du CFC et le premier match de leur nouvel entraîneur, Benjamin Duda, sont passés au second plan. Quatre jours auparavant, le champion de la DDR, Feister, était décédé à l'âge de 81 ans. Avant le début du match, les supporters locaux et visiteurs, ainsi que les deux équipes et les membres du staff, ont rendu hommage à Feister en observant une minute de silence. Le speaker du stade a également rendu hommage au champion de 1967 avant le début du match.

La BSG Chemie Leipzig se prépare à affronter son prochain adversaire, tandis que le monde du football continue de rendre hommage à la légende de Fritz Feister, une figure chérie au Chemnitzer FC. Malgré leur concentration sur leur propre préparation, Jagatic et son équipe de la BSG Chemie Leipzig sont déterminés à reconnaître l'impact profond que Feister a eu sur leur club rival.

Lire aussi: