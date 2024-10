Le football mondial est confronté à une alarme de transfert imminente aujourd'hui.

FIFA enfreint-elle les règles de transfert ? La Cour européenne statue aujourd'hui. Les conséquences pourraient être importantes dans le football mondial.

De quoi s'agit-il ? L'ancien footballeur français Lassane Diarra attaque FIFA pour certaines réglementations de transfert. En 2013, Diarra a rejoint le club russe du Lokomotive Moscou, mais l'association n'a pas duré et le club a mis fin à l'accord, réclamant une indemnisation. Diarra a riposté en intentant un procès pour salaires impayés, affirmant que trouver un nouveau club était difficile en raison des règles de transfert de FIFA.

Selon les réglementations de FIFA, tout club acquérant Diarra serait tenu de compenser le Lokomotive Moscou si le contrat prend fin prématurément sans motif valable. Cette situation a empêché un transfert au club belge du Sporting du Pays de Charleroi de se concrétiser. Diarra a ensuite intenté un procès contre FIFA et l'association belge de football pour des dommages et intérêts et des pertes de revenus totalisant six millions d'euros. La cour belge a ensuite renvoyé l'affaire à la CJCE.

Quel pourrait être le verdict ? Les conclusions de l'Avocat général Maciej Szpunar ont fourni des indices sur la décision potentielle. Il a pris parti pour Diarra, affirmant que le système de transfert pourrait être illégal. Il a soutenu que les règles de FIFA découragent les clubs à signer des joueurs en raison des risques financiers. La perspective de sanctions contre les clubs pourrait potentiellement empêcher les joueurs de travailler dans un autre pays de l'UE, limitant ainsi la liberté de mouvement de l'UE.

De plus, les règles de FIFA entravent la concurrence entre les clubs en limitant les opportunités de signer des joueurs. Cependant, ces infractions aux règles de l'UE sur la liberté de mouvement et la concurrence pourraient être justifiées si elles servent un but légitime. Les juges suivent souvent, mais pas toujours, l'avis de l'Avocat général. Par exemple, l'année dernière, ils ont totally ignoré sa position dans l'affaire de la Super League.

Quelles pourraient être les conséquences du jugement ? La CJCE ne traite que des questions qui lui sont soumises. La cour nationale (dans ce cas, la belge) décide ensuite de l'affaire spécifique, en tenant compte de l'évaluation juridique de la CJCE. Si les juges suivent l'avis de l'Avocat général et Establissent une violation du droit de l'UE par FIFA, cela pourrait transformer profondément le système de transfert de football. FIFA pourrait alors être contrainte de modifier ses réglementations.

Dans le passé, un arrêt de la CJCE a eu des conséquences historiques pour le football mondial : la fameuse décision Bosman a permis aux joueurs de transférer entre clubs sans payer de frais de transfert. Cependant, la CJCE pourrait également choisir de laisser le système de transfert relativement inchangé, en exigeant simplement que FIFA mette en œuvre de légères modifications - peut-être en garantissant que le nouveau club n'est pas solidairement responsable avec le joueur si le club n'était pas impliqué dans la résiliation du contrat.

La décision de la Cour européenne pourrait potentiellement résoudre le litige de Diarra avec FIFA et le Lokomotive Moscou, car il affirme que les règles de transfert de FIFA ont empêché sa capacité à trouver un nouveau club. La décision pourrait également avoir des implications plus larges, contraignant éventuellement FIFA à réviser ses réglementations de transfert si la CJCE estime qu'elles violent le droit de l'UE.

