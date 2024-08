En match inaugural de Bundesliga 2, l'équipe féminine de Union Berlin s'est soldée par un match nul. Avec un public de 5 508 spectateurs au Stadion An der Alten Försterei, l'équipe fraîchement promue a eu du mal à obtenir plus qu'un match nul 2:2 (2:1) contre le Hamburger SV.

Initialement, le Hamburger SV a pris Union Berlin de court en transformant un penalty après une faute dans la surface de réparation, grâce à Mia Büchele (8e minute). Plus tard, Dina Orschmann a rapidement égalisé (22e minute). Quelques minutes plus tard, sa sœur jumelle Katja Orschmann a mis l'équipe locale en tête pour la première fois.

Après la pause, Vildan Kardesler a remis le Hamburger SV à égalité, une équipe promue de la Regionalliga la saison dernière (68e minute).

Bien que le résultat de leur premier match soit un match nul, Union Berlin reste déterminée à accéder à la Bundesliga. Avec l'expansion de la Bundesliga à 14 équipes, cette saison verra trois équipes promues au lieu des deux habituelles.

