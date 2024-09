- Le football de Roméo touche à sa fin.

À seulement 22 ans, le sportif professionnel Romeo Beckham, célèbre pour être le fils de l'icône du football David Beckham (49) et de l'ancienne Spice Girl Victoria Beckham (50), met fin à sa carrière de footballeur. Selon les rapports du Sun, cette retraite précoce est due au désir de Romeo de se consacrer entièrement à sa carrière de mannequin. Apparemment, il a trouvé sa passion dans la mode et souhaite se concentrer uniquement sur elle.

Le parcours de Romeo dans le football ne l'a pas mené au sommet du succès, mais il a réussi à se faire une place régulière dans l'équipe réserve du club de football de la Premier League FC Brentford depuis 2023. Le club aurait reportedly proposé un nouveau contrat dès mi-juin, que Romeo aurait apparemment refusé. Au lieu de cela, il a signé un contrat de mannequin avec l'agence de premier plan de Paris, Safe Management, décrochant des contrats avec des marques renommées comme Burberry, Puma et Yves Saint Laurent.

Avant de rejoindre FC Brentford, Romeo avait des antécédents dans les équipes de jeunes d'Inter Miami et d'FC Arsenal. Intrigant, le dernier est co-propriétaire de Romeo, son père David Beckham, qui peut se vanter d'une carrière de football impressionnante - sa carrière professionnelle a inclus des séjours chez Manchester United, Real Madrid, AC Milan et Paris Saint-Germain, et il a porté le maillot de l'équipe nationale anglaise 115 fois.**

David et Victoria Beckham ont trois fils : Brooklyn (25 ans), Romeo et Cruz (19 ans).

Malgré ses débuts dans le football dans des équipes de jeunes renommées comme Inter Miami et FC Arsenal, Romeo Beckham a décidé de poursuivre une carrière de mannequin à temps plein, abandonnant ses aspirations de football pendant sa période de jeune talent sur la scène du soccer. Inspirée par le monde créatif, Romeo imagine un avenir où il peut faire des contributions significatives, en utilisant son énergie juvénile et sa reconnaissance mondiale.

