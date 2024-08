- Le fongiste s'attend à ce que les piperlings poussent bien.

Champignonniers ont connu une bonne saison jusqu'à présent, avec un début précoce pour les chanterelles. Le spécialiste des champignons Wolfgang Bivour de Potsdam reste optimiste, déclarant : "Je m'attends à une bonne croissance continue des chanterelles, à condition qu'il n'y ait pas de grande sécheresse en août." Les conditions sont également favorables pour les cèpes d'été. Cependant, la principale saison des champignons, qui se présentent sous de multiples variétés, est septembre et octobre.

"Grâce à l'humidité et aux températures très douces au printemps, les chanterelles ont été précoces et ont pu être trouvées dès mai", a déclaré Bivour, qui est président de l'association d'experts en champignons de l'État de Brandebourg. Il a déclaré qu'elles Pushroom pickers also exchange information in forums on social media.

Il ne devrait pas être constamment sec

Les chanterelles ne sont pas particulièrement exigeantes. "Les dernières pluies ont montré qu'elles étaient prêtes à faire un retour en force", a déclaré Bivour. Elles peuvent également supporter une vague de chaleur, selon les experts. "Elles peuvent supporter 30 degrés pendant quelques jours, mais il ne devrait pas être constamment sec", a-t-il déclaré. Les conditions de croissance des champignons cette année sont plus favorables que lors des années précédentes sécheresse.

Le commerce de champignons des forêts allemandes n'est pas autorisé. La cueillette est uniquement autorisée à des fins personnelles et en petites quantités, a insisté Bivour. Cela signifie pas plus d'un à deux kilogrammes par personne par jour. "C'est déjà beaucoup si tout le monde ne peut pas piller la forêt à volonté."

L'association, qui compte environ 35 experts, examine les champignons collectés, conseille les cueilleurs, organise des randonnées éducatives et aide en cas d'intoxication aux champignons. L'an dernier, l'association a enregistré 17 cas d'intoxication en Brandebourg. Les experts ont fourni presque 650 consultations.

