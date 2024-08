- Le fondateur de Telegram a été libéré temporairement de prison

Pavel Durov, Créateur de Telegram, Libéré Sous Caution Apres son Arrêt et Interrogatoire en France

Pavel Durov, le cerveau derrière Telegram, a été libéré sous caution après sa détention en France et son interrogatoire par un juge d'instruction. La justice française a ouvert une enquête contre Durov pour des chefs d'accusation tels que l'assistance insuffisante dans les enquêtes criminelles et la participation à des actes illicites, comme l'a annoncé le parquet de Paris en fin d'après-midi.

Durov est également placé sous surveillance judiciaire. En plus de verser une caution de cinq millions d'euros, il doit se présenter à la police deux fois par semaine et est interdit de quitter la France, a ajouté le parquet.

Durov Accusé d'Aide Insuffisante dans les Enquêtes

Selon le parquet, les investigations contre Durov sont en cours depuis un certain temps. Les allégations contre lui incluent la complicité dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la fraude et de multiples infractions liées à l'abus d'enfants en ne prenant pas de mesures à travers Telegram et en ne coopérant pas suffisamment avec les autorités. Il existe également des soupçons sur son manque de coopération dans la surveillance autorisée.

En raison de ces allégations, Durov était recherché par les autorités. Il a été arrêté samedi soir à un aéroport proche de Paris.

Durov Risque Jusqu'à Dix Ans de Prison

Si l'enquête contre Durov révèle des preuves suffisantes, les procédures pourraient aboutir à un procès pénal. Ils peuvent également choisir de clôturer le dossier. En ce qui concerne la facilitation de transactions illégales via le service de chat seul, Durov encourt jusqu'à dix ans de prison et une amende de 500 000 euros, comme l'a annoncé le parquet.

Telegram a été critiqué pour son incapacité présumée à traiter efficacement la haine et les autres activités illégales sur sa plateforme. La société affirme respecter les "normes du secteur" dans sa réponse à ces critiques.

