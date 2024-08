Le fondateur de Megaupload, Kim Dotcom, est sur le point d'être extradé.

Kim Dotcom, le fondateur de Megaupload, pourrait bientôt quitter son pays d'accueil, la Nouvelle-Zélande. Le ministre de la Justice de ce pays a signé un ordre d'extradition vers les États-Unis, où il est poursuivi pour violation de droits d'auteur. Cependant, l'entrepreneur d'origine allemande a "un plan".

Après plus de dix ans, la Nouvelle-Zélande tente à nouveau d'extrader l'entrepreneur internet Kim Dotcom, de son vrai nom Kim Schmitz, vers les États-Unis. Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Zélande, Paul Goldsmith, a signé un ordre d'extradition pour Dotcom, selon les médias qui citent le ministre.

"I have carefully reviewed the information and decided that Mr. Dotcom should be extradited to the US to face trial," Goldsmith said. He added, "As is customary, I have given Mr. Dotcom a brief period to consider my decision and seek advice. I will not be making any further comment at this time."

Before the announcement by New Zealand's justice minister, Dotcom had hinted that he would be extradited soon. Early this week, he wrote on X that New Zealand had decided to extradite him "for what users uploaded to Megaupload without permission," according to "Die Zeit".

Dotcom - Une Superstar Autour du Millénaire

En février 2017, un tribunal de Nouvelle-Zélande a jugé que Dotcom pouvait être extradé vers les États-Unis - mais pas pour violation de droits d'auteur, pour fraude. Alors que deux tribunaux avaient initialement confirmé cette décision, la plus haute juridiction du pays a ensuite critiqué les erreurs juridiques et l'"emploi excessif de la force" contre l'entrepreneur, selon "Die Zeit".

Kim Dotcom est né à Kiel en 1974 et a déménagé en Nouvelle-Zélande en 2010. Sous le pseudonyme de Kimble, il s'est fait connaître comme hacker dans les années 1990. Dans les années 1990, il était une figure connue de la Nouvelle Économie. En tant qu'entrepreneur, il était célébré aux alentours du millénaire, s'entourait de célébrités comme des rappeurs ou des mannequins, organisait de grandes fêtes, faisait de la musique, et même fondait un parti politique. Il avait déjà eu des ennuis avec la justice en Allemagne dès 2002, lorsqu'il a été condamné à une peine avec sursis par le tribunal de Munich pour délit d'initié sur des actions.

En 2005, Dotcom a fondé la plateforme Megaupload, où les internautes pouvaient télécharger et téléverser des fichiers gratuitement. Selon le département de la Justice des États-Unis, le site était explicitement utilisé comme marché pour du contenu protégé par des droits d'auteur tels que des films, des séries télévisées et d'autres fichiers. En janvier 2012, les autorités américaines ont fermé le site. La police de Nouvelle-Zélande a perquisitionné la résidence d'Auckland de Dotcom à la demande des États-Unis, saisi des œuvres d'art et des voitures de luxe, et Dotcom a été temporairement détenu.

Les Conséquences Massives de Megaupload

Selon "Der Spiegel", lui et trois autres suspects ont depuis combattu judiciairement contre l'extradition vers les États-Unis. Deux suspects ont accepté des procès en Nouvelle-Zélande et ont évité l'extradition vers les États-Unis en plaidant coupables et en étant condamnés à des peines de prison de plus de deux ans chacun en 2023. Un troisième suspect est décédé en 2022.

Le Bureau fédéral d'investigation des États-Unis considère les activités de Megaupload comme le plus grand cas de violation de droits d'auteur de l'histoire des États-Unis. La plateforme aurait généré 175 millions de dollars (159 millions d'euros) de profits, avec des dommages estimés à au moins 500 millions de dollars (455 millions d'euros), selon "Die Zeit".

Dotcom a réagi à la signature de l'ordre d'extradition sur X avec les mots : "J'aime la Nouvelle-Zélande. Je ne partirai pas." Il a également mentionné qu'il a "un plan". Cependant, il n'a pas révélé de quoi il s'agit.

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Zélande, Paul Goldsmith, a déclaré avoir donné à Kim Dotcom une période de réflexion pour considérer sa décision d'extradition vers les États-Unis. La Commission, représentée par le ministre Goldsmith, a signé un ordre d'extradition pour Dotcom en raison des charges de violation de droits d'auteur qui pèsent contre lui aux États-Unis.

Lire aussi: