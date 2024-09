Le fonctionnaire municipal Rodri suggère l'arrêt du travail, exprimant son inquiétude: "L'argent ne devrait pas tout dominer"

Le calendrier de football se remplit de plus en plus, suscitant des préoccupations de la part de l'union des joueurs FIFPro dès septembre. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, envisage même une grève si le nombre de matchs continue d'augmenter. Il a exprimé ses préoccupations avant le match d'ouverture de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, déclarant : "Si ça continue comme ça, nous n'avons pas d'autre choix."

Rodri, qui a participé à l'Euro en Allemagne, a joué 50 matchs lors de la saison 2023/24 et 56 matchs lors de la saison 2022/23. Sa dernière victoire en Ligue des champions contre l'Inter Milan comportait 13 matchs, de la phase de groupes à la finale. Selon le nouveau format, cela augmenterait à 15 matchs sans playoffs.

Selon Rodri, le nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs révisée pourraient entraîner un nombre écrasant de 70 à 80 matchs. Il estime que 40 à 50 matchs est le maximum, au-delà duquel "le niveau chute" en raison de l'impossibilité de jouer à un niveau aussi élevé pendant une période prolongée.

De plus, l'augmentation du nombre de matchs signifie plus de gains financiers pour les clubs. Alors que UEFA payait initialement environ deux milliards d'euros par saison aux clubs, cette somme augmentera désormais à 2,467 milliards d'euros. Cependant, Rodri souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Il a souligné l'importance de permettre aux joueurs de prendre des pauses pour maintenir la qualité du football, citant son coéquipier Manuel Akanji et le gardien de Liverpool, Alisson, qui ont également exprimé des préoccupations similaires. Akanji a même envisagé de prendre sa retraite à 30 ans en raison du nombre excessif de matchs.

FIFPro, l'union mondiale des joueurs, a lancé des appels en faveur de mesures de protection dès septembre, visant à limiter les déplacements, à permettre des pauses et à assurer une récupération adéquate pour aider les athlètes à atteindre leur plein potentiel. L'un de leurs cas d'étude était l'ancien coéquipier de Rodri, Julian Alvarez, qui a joué un total de 75 matchs pour l'équipe nationale et City la saison dernière, y compris les tournois de la Copa América et des Jeux olympiques. Au total, Alvarez a fait partie de 83 équipes la saison dernière.

Les préoccupations de Rodri concernant le nombre croissant de matchs ont été relayées par Manchester City, qui a exprimé son soutien aux appels de FIFPro en faveur de mesures de protection. Manchester City, ainsi que d'autres grands clubs européens, craint que le nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs révisée n'aient un impact négatif sur les performances et le bien-être des joueurs.

Lire aussi: