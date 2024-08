- Le fonctionnaire bavarois affirme que la question K reste non résolue pour moi.

Au sujet du futur candidat à la chancellerie de l'Union, le ministre de la Science de Bavière, Markus Blume, est toujours indécis. Dans une interview avec le "Süddeutsche Zeitung", Blume a déclaré : "Markus Söder est une figure charismatique qui remporte des soutiens à l'échelle nationale. C'est un atout important. La CSU a le potentiel pour mener le gouvernement, c'est un fait. Cependant, pour moi, la question du 'C' reste sans réponse."

En réfléchissant à savoir si la CDU/CSU aurait les meilleures chances avec un Söder aux élections fédérales à venir, Blume a répondu : "Cette question n'a pas encore été abordée." Le président de la CDU, Friedrich Merz, avait déclaré que l'Union réglerait la question du 'C' vers la fin de l'été, qui commence en septembre et se termine "autour d'octobre". Merz et Söder avaient convenu de cela. Du point de vue de Merz, il est, selon l'opinion de Söder, le favori incontesté.

Du point de vue de Blume, les deux partis ont "des moteurs puissants qui ne sont pas seulement capables de réunir l'Union, mais aussi l'Allemagne dans son ensemble." Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait s'imaginer être ministre fédéral, il a répondu : "Mes responsabilités se trouvent en Bavière."

