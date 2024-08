- Le flop du film a conduit à son mariage avec Tamsin Egerton.

Josh Hartnett (46 ans) a trouvé l'amour sur le tournage d'un véritable film d'horreur aux côtés de l'actrice britannique Tamsin Egerton (35 ans). Le couple s'est rencontré pendant le tournage de ce que Hartnett a décrit comme "la manière la plus hollywoodienne possible" d'un film qu'il a qualifié de "pire que nous ayons jamais fait". L'acteur, qui reste anonyme, jouait le rôle d'un couple marié dans un film qui n'est jamais sorti en salle.

Hartnett et Egerton ont tous deux quitté leurs partenaires respectifs après avoir ressenti une connexion sur le plateau. "Nous étions tous les deux à Londres pour tourner et avions des partenaires stables, et nous avons tous deux réalisé que ça ne marcherait pas parce que nous nous aimions vraiment", a expliqué Hartnett. Après avoir terminé le film, les deux ont commencé à sortir ensemble.

À l'époque, Hartnett vivait à New York et Egerton à Londres, alors ils se sont vus pendant les vacances. "Puis elle est venue aux États-Unis et nous sommes partis en longue route où elle a rencontré mes parents, et c'est comme ça que ça s'est passé", se souvient Hartnett. Le couple a vécu entre deux maisons jusqu'à ce qu'Egerton tombe enceinte et qu'ils se marient.

Hartnett et Egerton se sont mariés en novembre 2021, à une époque où ils avaient déjà trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2019. Cette année, Hartnett a révélé sur le site "Gold Derby" lors des Screen Actors Guild Awards qu'il était maintenant père de quatre enfants. Le sexe de leur premier enfant est le seul qui a été rendu public : leur aîné est une fille.

Pendant le tournage, Hartnett et Egerton ont commencé à mieux se connaître, découvrant une connexion profonde qui les a finalement conduits à quitter leurs partenaires précédents. Après la fin du film, ils ont décidé de poursuivre une relation amoureuse.

