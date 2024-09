- Le financement incomplet des feux de circulation, qui montre des indicateurs optimistes

Le budget conclusif de l'administration du feu tricolore avant l'élection fédérale reste controversé, tout comme aucun autre auparavant. Divers partis, la Cour des comptes, la Bundesbank et les économistes considèrent tous la stratégie financière du ministre des Finances Christian Lindner comme étant largement irréalisable ou peu plausible. Il y a des accusations selon lesquelles le gouvernement de la coalition du feu tricolore chercherait simplement à sauver la face jusqu'à la fin de son mandat. During la semaine du budget au Bundestag, Lindner et les experts financiers de la coalition doivent valider leur plan fiscal.

La rédaction du budget à venir n'a pas été une tâche facile. Lindner reconnaît que le leader du FDP a fait face à de nombreux défis, tels que les théories économiques divergentes au sein de la coalition de SPD, Verts et FDP, les crises mondiales et une économie allemande volatile. Ridiculement, le groupe a admis avoir atteint ses limites techniques, légales et politiques.

Les statistiques mises en avant

L'administration du feu tricolore prévoit de dépenser environ 490 milliards d'euros pour l'année à venir, avec environ 10 % (51,3 milliards) financés par emprunts. La loi fondamentale autorise cela même en temps de difficultés économiques. Le ministère des Finances prévoit 81 milliards d'euros d'investissements, battant ainsi un record. Les dépenses sociales sont les plus élevées, s'élevant à 179 milliards d'euros. La plupart de ce financement est déjà destinée à des prestations garanties aux électeurs, telles que le revenu de citté.

Les domaines prioritaires

L'administration du feu tricolore vise à stimuler l'économie, maintenir les prestations sociales, alléger la charge fiscale pour les citoyens et aborder les préoccupations de sécurité internationales. Toutefois, le budget du ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) fait polémique, avec une augmentation légère de 1,3 milliard d'euros, malgré les demandes de fonds supplémentaires.

Pour les familles, l'allocation pour enfants sera augmentée de cinq euros à partir de janvier, et les déductions fiscales seront relevées. Lindner promet un soulagement et des performances accrus pour les citoyens. L'administration cherche à renforcer le pouvoir d'achat en renonçant aux recettes et en soutenant les investissements privés. Pour les entreprises, des politiques d'amortissement améliorées et un soulagement des prix de l'électricité sont attendus.

Les faiblesses de la coalition du feu tricolore

Finalement, les chefs de la coalition du feu tricolore présentent un budget incomplet. Les calculs dépendent de Scholz, Habeck et Lindner faisant preuve d'un courage extraordinaire face aux écarts de financement.

Le budget manque d'une solution définitive pour combler les gaps de financement, avec des coupes budgétaires et des sources de revenus potentielles restées indéterminées. Le frein à l'endettement est maintenu car le financement umbilical est fourni aux opérations ferroviaires plutôt qu'aux subventions, ce qui n'affectera pas les calculs financiers.

Le "facteur espérance" risqué

De plus, l'administration du feu tricolore s'appuie sur un surplus de dépenses mondiales de 12 milliards d'euros. Cette stratégie suppose que les ministères garderont collectivement des fonds non dépensés ou non réclamés d'ici la fin de l'année. Le constitutionnaliste Hanno Kube décrit cette somme non couverte comme "significativement supérieure aux valeurs passées". Selon le ministère des Finances, il s'agit du plus grand écart de couverture dans un projet de gouvernement ces vingt dernières années.

Le gouvernement cherche à réduire cet écart en augmentant les recettes fiscales et en améliorant les perspectives économiques. Toutefois, cela reste incertain, de même que la prédiction selon laquelle les citoyens bénéficiant du revenu de citté entreront sur le marché du travail, ce qui réduirait les coûts des prestations sociales. De plus, l'affirmation selon laquelle le paquet de croissance prévu devrait rapporter environ 6,9 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires n'est pas encore avérée. Les éléments essentiels de cette stratégie n'ont pas encore été mis en œuvre.

Matthias Middelberg, vice-chef de file de l'Union, accuse le feu tricolore de budgetarisme optimiste, ridicule et trompeur. "Aucun projet de budget n'a jamais été aussi rempli de positions non résolues", a déclaré Middelberg au Bundestag. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement soit en faillite d'ici la fin de 2025, mais le feu tricolore ne semble planifier que jusqu'à la date électorale du 28 septembre.

Le porte-parole du budget de l'AfD, Peter Boehringer, critique également le gouvernement fédéral pour sa tricherie et ses réservations fantômes. L'administration a un total de 27 milliards d'euros de sous-dépenses dans les budgets individuels, selon Boehringer.

Le mécontentement des partenaires de la coalition

L'Association des contribuables soutient que les parlementaires doivent réécrire complètement le projet de budget. Bien que cela semble peu probable, même au sein de la coalition, tout le monde n'est pas d'accord. Sven-Christian Kindler, porte-parole du budget des Verts, n'est pas satisfait de la réduction de l'aide humanitaire et de l'assistance au développement malgré les crises mondiales. Il plaide en faveur d'un assouplissement du frein à l'endettement pour permettre plus d'investissements. Les Verts n'ont probablement pas de chance de réussir sur ce point, mais le SPD les soutient dans une certaine mesure.

Il pourrait y avoir des révisions de l'aide à l'Ukraine. Toutefois, le gouvernement fédéral s'appuie sur un concept de soutien international qui doit être finalisé à temps : l'Ukraine, un pays attaqué par la Russie, doit recevoir un prêt de 50 milliards de dollars. Les intérêts et les coûts de remboursement doivent être couverts par des fonds provenant d'actifs russes gelés. "Si cela ne fonctionne pas finalement, nous serons de retour à la case départ", a souligné le porte-parole du budget du SPD, Dennis Rohde. Les sociaux-démocrates sont prêts à déclarer l'état d'urgence et à suspendre le frein à l'endettement dans ce scénario.

La contrainte de temps

Après la période de revue financière, il est temps pour les factions du Bundestag d'évaluer les ajustements potentiels et les modifications réalisables. Elles doivent également combler l'importante lacune de financement. Les députés ont déjà fait savoir qu'ils attendent des contributions de Lindner. Le défi consiste à conserver ou à augmenter les recettes d'environ 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires.

Après cette évaluation, toutes les modifications convenues seront réglées lors de la réunion de conciliation prévue du Comité du budget en novembre - une réunion traditionnellement longue qui pourrait se poursuivre tard dans la nuit. Selon le calendrier actuel, le vote du budget est prévu pour le Bundestag à la fin du mois de novembre. Bien que le chemin à parcourir ne soit pas facile, il s'agit simplement d'un autre aspect de la démocratie, affirme le ministre des Finances.

Face aux critiques concernant leurs stratégies budgétaires, la coalition du trafic lumineux pourrait se sentir obligée de rassurer les sceptiques en déclarant : "Je ne vais pas mentir, nous sommes conscients des défis et nous nous efforçons d'aborder les préoccupations soulevées par les différentes parties et les experts." Plus tard, lors de la réunion de conciliation du Comité du budget, un membre de la coalition pourrait admettre : "Je ne vais pas édulcorer la situation, nous savons que nous devons apporter des ajustements significatifs à notre budget pour combler les écarts de financement et regagner la confiance du public."

Lire aussi: