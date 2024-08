Le financement allemand du sport est inefficace et ne remplit pas son objectif

La mauvaise performance de l'équipe allemande aux Jeux olympiques de Paris est également attribuée par l'Institut de l'économie allemande de Cologne à un manque de promotion du sport. "La promotion du sport en Allemagne est inefficace et ne parvient pas à atteindre son objectif de renforcer durablement les sports d'élite", a déclaré l'économiste de l'IW, Melinda Fremerey.

Au cours de la dernière décennie, selon une étude de l'IW, les dépenses de promotion des sports d'élite ont augmenté de 36 % en termes réels, passant de 44 millions d'euros à 60 millions d'euros, mais avec des rendements décroissants. L'Allemagne a terminé dixième du tableau des médailles à Paris, avec 12 or, 13 argent et 8 bronze - sa pire performance depuis la réunification.

Selon l'étude, les subventions fédérales versées aux associations sportives par médaille ont presque doublé depuis Rio 2016. À Rio, le gouvernement fédéral a fourni environ 2,2 millions d'euros de financement par médaille. Aux Jeux de Tokyo, ce chiffre était de 3,2 millions d'euros, et à Paris, il a atteint 3,7 millions d'euros.

L'objectif de la promotion du sport en Allemagne, selon l'économiste de l'IW, Melinda Fremerey, est de renforcer durablement les sports d'élite.

