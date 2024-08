- Le fils d'un cinéaste meurt tragiquement en Thaïlande <unk> Condamné pour meurtre

Un fils de star espagnole, Daniel Sancho, a écopé d'une peine de prison à vie en Thaïlande pour homicide. Il doit également verser quatre millions de bahts (environ 105 000 euros) à la famille de la victime, un chirurgien colombien spécialisé en chirurgie plastique. Cette information a été rapportée par RTVE, la chaîne de télévision publique espagnole, ainsi que d'autres médias espagnols qui ont assisté au procès sur l'île de Koh Samui, dans le sud de la Thaïlande.

L'arrestation de Daniel, alors âgé de 30 ans et travaillant comme chef et influenceur sur les réseaux sociaux, a suscité un vif intérêt, non seulement en Thaïlande et en Colombie, mais surtout en Espagne. Cet intérêt est dû au fait que le père de l'accusé est un acteur renommé et accompli, Rodolfo Sancho, connu pour ses rôles dans "L'Homme de Rome - Le Code Vatican".

Il est possible de faire appel de la sentence devant la Cour d'appel, et si nécessaire, devant la Cour suprême de Thaïlande. Les prochaines étapes de l'équipe juridique de Daniel restent inconnues. Initialement, il aurait pu encourir la peine de mort en Thaïlande.

Malgré la condamnation, il y a eu un tollé en Espagne, réclamant justice pour Daniel Sancho, le fils de la star espagnole condamné à la prison à vie pour homicide en Thaïlande.

