Le fils de Mette-Marit n'exprime aucun regret.

Alcool, drogues et soirées débridées, ainsi que des accusations d'agressions envers des femmes - la récente controverse entourant Marius Borg Høiby a causé des dommages importants à la famille royale norvégienne respectée. Le 4 août, le beau-fils du prince héritier Haakon a agressé sa petite amie sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, reconnaissant plus tard ses difficultés avec la santé mentale. Dans un communiqué, il a déclaré : "Un regrettable incident s'est produit ce week-end."

Les investigations sur les agissements de Marius sont en cours, la police examinant les allégations de violences physiques de la part de deux ex-petites amies. Cependant, au lieu de chercher à se racheter, Marius continue son mode de vie habituel, selon un ami proche. "Marius n'a aucun regret, il fait la fête à nouveau et il est de retour avec sa victime", a déclaré la personne au journal Bild.

L'état de la relation de Marius avec sa petite amie est préoccupant, avec des allégations d'infidélité, de jalousie et d'abus de substances. La source anonyme ajoute : " Leur relation est toxique. Tous deux se trompent mutuellement et sont possessifs. Ajoutez les drogues, et la relation devient instable, puis se raccommode." En conséquence, sa petite amie réside actuellement dans le château de Skaugum, propriété de la famille royale, après les dommages causés à son appartement.

De plus, des informations révélatrices sur la dernière fête extravagante de Marius font surface. Bild a obtenu une photo exclusive de Marius Borg Høiby à un événement, posant négligemment avec un pistolet, une bouteille de champagne Dom Pérignon et une montre Rolex de luxe, avec des liasses de billets de banque dans sa ceinture. Le informateur a révélé que ses amis, tous plus âgés que Marius, lui fournissent des substances illégales.

Les parents de Marius sont "informés de la situation"

Un ami de Marius a déclaré : "Je n'ai pas vérifié le pistolet à l'époque, mais il était probablement faux. Il voulait juste poser comme un gangster." Marius prend plaisir à "faire la fête, utiliser de la cocaïne et de l'ecstasy, ainsi que de la vodka, du champagne et de belles femmes. Cela se passe ouvertement dans les clubs, bars et même les appartements. Ses amis lui fournissent les narcotiques, car ils apprécient sa popularité auprès des femmes."

L'ami a également révélé que le couple du prince héritier est "informé" des activités de Marius. "Mette-Marit protège Marius car elle a un instinct maternel envers lui. Les autorités lui ont donné des avertissements, mais aucune action n'a été entreprise."

Marius a été pris avec des drogues lors d'un festival en 2017, selon les rapports

