Le fils de Mette-Marit avoue avoir agressé sa petite amie.

Les allégations sont graves : Le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit est accusé d'avoir agressé sa petite amie et détruit son appartement. Dans un communiqué, il reconnaît les faits et s'excuse, invoquant une influence d'alcool et de drogues.

Le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a reconnu avoir été violent envers sa petite amie et avoir endommagé des objets dans son appartement, selon un texte envoyé à la radiodiffuseur publique NRK par son avocat. Høiby a déclaré qu'il était sous l'influence d'alcool et de cocaïne au moment des faits.

Høiby, qui est le fils de Mette-Marit issu d'une relation précédente, a été arrêté à Oslo le 4 août pour des chefs d'agression et de dommages matériels, mais a été libéré le lendemain. L'enquête de police se poursuit.

Luttes contre la santé mentale et abus de drogues

Dans le communiqué, Høiby écrit qu'il lutte contre des problèmes de santé mentale et des abus de drogues, et qu'il prévoit de suivre un traitement. Il déclare : "Mes abus de drogues et diagnostics ne justifient pas ce qui s'est passé." Il souhaite prendre ses responsabilités, dire la vérité à la police et, surtout, s'excuser auprès de sa petite amie. Il s'excuse également envers sa famille, reconnaissant l'impact de son comportement sur elle.

La semaine dernière, Mette-Marit est arrivée en retard aux Jeux olympiques de Paris en raison de cet incident. Le prince héritier Haakon a déclaré à TV2 que "c'est important de se soutenir les uns les autres en famille, et cette fois-ci, c'était mon tour de voyager."

Haakon a qualifié les allégations contre son beau-fils de "sérieuses" mais a refusé de commenter davantage. Borg Høiby s'est précédemment retiré de la vie publique et a demandé de la confidentialité concernant sa vie privée.

L'admission de Høiby de violence domestique et de dommages matériels a mis en lumière le problème de l'abus de substances et des luttes contre la santé mentale souvent associés à de tels incidents. Il est crucial que les individus dans des situations similaires cherchent de l'aide et affrontent les conséquences de leurs actes, comme le démontre le plan de traitement et les excuses de Høiby.

La violence domestique est un problème grave qui affecte des individus et des familles dans le monde entier, et il est essentiel de soutenir les victimes et d'encourager les auteurs à chercher de l'aide et à changer leur comportement.

