Le fils de Mette-Marit avoue avoir agressé sa petite amie.

Des allégations graves : Le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit est accusé d'avoir agressé sa petite amie et détruit son appartement. Dans un communiqué, il reconnaît ses actes et s'excuse, invoquant l'influence de l'alcool et de la drogue.

Le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a reconnu avoir été violent envers sa petite amie et avoir endommagé ses biens, selon un texte envoyé à la chaîne de télévision publique NRK par son avocat. Høiby a déclaré avoir été sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne au moment des faits.

Høiby, fils de Mette-Marit issu d'une relation précédente, a été arrêté à Oslo le 4 août pour des chefs d'agression et de dommages matériels, mais a été libéré le lendemain. L'enquête de la police se poursuit.

Santé mentale et dépendance aux drogues

Dans son communiqué, Høiby écrit qu'il lutte contre des problèmes de santé mentale et de dépendance aux drogues, et qu'il prévoit de suivre un traitement. Il déclare : "Ma dépendance aux drogues et mes diagnostics ne justifient pas ce qui s'est passé." Il souhaite assumer sa responsabilité, dire la vérité à la police et, surtout, s'excuser auprès de sa petite amie et de sa famille. Il reconnaît l'impact de son comportement sur eux.

Mette-Marit est arrivée plus tard que prévu aux Jeux Olympiques de Paris la semaine dernière en raison de cet incident. Le prince héritier Haakon a déclaré à TV2 lors d'une conférence de presse : "Il est important de se soutenir dans les familles, et cette fois, c'était mon tour de voyager."

Haakon a qualifié la semaine dernière les chefs d'accusation contre son beau-fils de "sérieux" mais a refusé de faire d'autres commentaires. Borg Høiby a gardé un profil bas ces dernières années et a demandé aux médias de respecter sa vie privée.

Les actes de violence domestique de Høiby envers sa petite amie et les dommages matériels qui ont suivi sont fortement influencés par ses problèmes de santé mentale et de dépendance aux drogues. Dans une tentative de réparer ses erreurs, Høiby a exprimé son intention de chercher de l'aide professionnelle et d'assumer pleinement la responsabilité de ses actes.

Lire aussi: