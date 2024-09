- Le fils de Chester Bennington exprime son désaccord avec le retour de son père, affirmant que "l'héritage est annulé".

Jamie Bennington, fils du défunt chanteur de Linkin Park Chester Bennington, a vivement critiqué le retour du groupe de son père. Le jeune homme de 28 ans s'est exprimé dans le magazine Billboard, affirmant que Mike Shinoda avait "détruit la vie et l'héritage de mon père en temps réel". Il a décrit Shinoda comme "senile et ignorant".

Linkin Park se reforme, suscitant la controverse

La réformation de Linkin Park en début de septembre a suscité une réponse diverse. Le groupe a annoncé son retour par un concert en direct diffusé à sa base de fans mondiale, révélant qu'Emily Armstrong, chanteuse du groupe de rock Dead Sara, rejoindrait le membre fondateur Mike Shinoda en tant que deuxième chanteuse du groupe. Cependant, de nombreux fans ont été déçus par ce choix en raison des liens passés d'Armstrong avec la Scientologie et Danny Masterson, condamné pour viol.

Dans un communiqué du 6 septembre, Armstrong a abordé les accusations. Elle a expliqué avoir accompagné Masterson, qu'elle considérait comme un ami, à une audience judiciaire il y a quelques années. "J'ai rapidement réalisé que j'avais fait une erreur. Depuis, je ne lui ai plus parlé", a-t-elle écrit. Elle a déclaré clairement : "Je ne cautionne pas la violence ou les abus envers les femmes, et je compatis avec les victimes de ces crimes."

"Détruit l'héritage de mon père en temps réel"

Jamie Bennington tient Mike Shinoda responsable du choix de la nouvelle chanteuse : "Tu as détruit la vie et l'héritage de mon père en temps réel - pendant le mois international de prévention du suicide. Tu fermes les yeux sur les implications des croyances d'Emily. Il n'y a pas de déclaration claire en soutien aux victimes de violence qui font partie de la base de fans", a déclaré Jamie. Il a ajouté : "Tu as abusé de la confiance qui t'a été accordée pendant des décennies par les fans et les supporters, y compris moi. Nous croyions en ta capacité à surmonter cela. Que tu étais le changement. Parce que tu nous avais promis que c'était ton intention. Maintenant, tu es juste senile et ignorant."

"Se réjouit de l'entendre"

Mike Shinoda, récemment félicité pour le retour du groupe et la nomination d'Emily Armstrong en tant que nouvelle chanteuse, a déclaré : "Emily a toujours été capable de chanter les notes et de livrer les parties." Il riconosc

