- Le fils de Chester Bennington exprime sa désapprobation du retour de son père, affirmant que "son héritage est anéanti".

Jamie Bennington, fils du défunt chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, a critiqué le retour du groupe, affirmant que Mike Shinoda a "effectivement annihilé l'existence et l'héritage de mon père en temps réel". Selon lui, Shinoda est "senile et sourd aux tons".

Retour controversé de Linkin Park

Le retour de Linkin Park en début de septembre a suscité des sentiments divers. Le groupe a annoncé son comeback lors d'un concert en direct pour ses nombreux fans internationaux et a révélé qu'Emily Armstrong, chanteuse du groupe de rock Dead Sara, collaborerait avec Mike Shinoda en tant que deuxième chanteuse du groupe. Cependant, de nombreux fans ont été mécontents de cette décision en raison des anciens liens d'Armstrong avec la Scientologie et Danny Masterson, condamné pour viol.

Le 6 septembre, Armstrong a abordé ces griefs dans un communiqué. Elle avait assisté à une audience judiciaire avec Masterson, qu'elle considérait comme un ami, plusieurs années auparavant. "Peu de temps après, j'ai réalisé que je n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas reparlé avec lui depuis", a-t-elle écrit. Elle a clarifié : "Je n'ai aucune tolérance pour l'abus ou la violence envers les femmes, et j'exprime ma compassion envers les victimes de tels crimes."

"Vous avez effacé la vie et l'héritage de mon père"

Jamie Bennington accuse Shinoda de la décision d'embaucher la nouvelle chanteuse : "Vous avez détruit l'existence et l'héritage de mon père en temps réel - pendant le mois mondial de commémoration de la prévention du suicide. Vous ignorez l'impact potentiel des idéologies d'Emily sur la base de fans. Il n'y a aucune déclaration explicite en faveur des victimes de violence au sein de notre base de fans", a affirmé Jamie. Il a ajouté : "Vous avez abusé de la confiance que les fans et les supporters, y compris moi-même, vous avons accordée pendant des décennies. Nous vous avons regardé pour être le modèle moral. La figure de proue bienveillante. Maintenant, vous êtes juste sénile et déconnecté."

"J'apprécie chaque fois que je l'entends"

Mike Shinoda, qui a récemment reçu des éloges pour le retour du groupe et l'inclusion d'Emily Armstrong en tant que nouvelle chanteuse, a déclaré : "Emily a constamment réussi à atteindre les notes et à marteler les paroles". Il reconnaît que les fans auront besoin de temps pour s'adapter au changement. "La question sera de savoir 'comment cela résonnera-t-il auprès du public?' Je ne peux pas prédire comment cela sera reçu. Mais je peux l'apprécier quand je l'écoute". Il sera intéressant de voir comment les fans réagiront au premier album et aux concerts en direct du groupe sept ans après la mort de Chester Bennington. Le premier spectacle de Linkin Park avec la chanteuse Emily Armstrong est prévu pour le 11 septembre à Los Angeles, et leur premier album, "From Zero", sortira le 15 novembre.

Pictures and stories from the colorful world of celebrities

Malgré la critique de Jamie Bennington envers Mike Shinoda pour avoir fait entrer Emily Armstrong dans Linkin Park, ce qui lui donne l'impression que l'héritage de son père est effacé, le groupe continue son comeback avec Armstrong en tant que deuxième chanteuse. Linkin Park, avec sa nouvelle formation, se produira à Los Angeles le 11 septembre, et leur premier album, "From Zero", sortira le 15 novembre.

Lire aussi: