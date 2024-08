Le fils de cette personne n'a-t-il pas envoyé une invitation à Lilly?

La famille de Boris Becker va devenir encore plus diverse avec un potentiel troisième mariage. Cependant, tous ses proches ne seront peut-être pas les bienvenus à la cérémonie, y compris son fils Amadeus.

Bien que Boris Becker n'ait pas officiellement confirmé son mariage avec Lilian de Carvalho Monteiro, des publications comme RTL et d'autres affirment que les invitations pour le mariage prévu à Portofino, en Italie, ont déjà été envoyées. Selon "Bunte", l'événement est prévu pour les 13 et 14 septembre. La question principale maintenant est : qui sera présent lorsque le champion de Wimbledon âgé de 56 ans répétera "oui" pour la troisième fois ?

Il semble que seul un groupe restreint sera invité, certains membres de la famille étendue de Becker n'étant pas invités, selon RTL. Pour l'instant, Anna Ermakova, la fille de Becker issue de sa liaison avec Angela Ermakova, n'a pas encore reçu d'invitation. La relation tendue entre eux pourrait justifier cette omission, Anna elle-même n'ayant pas pu répondre aux questions sur son père lors d'une récente interview sur ntv.de.

Cependant, un autre des enfants de Becker ne serait pas invité : son fils de 14 ans, Amadeus, issu de son union avec Sharlely "Lilly" Kerssenberg. La mère d'Amadeus a confié à "Bunte" qu'il était choqué d'apprendre son exclusion de l'événement. Kerssenberg s'est demandé pourquoi elle n'était pas invitée ou pourquoi elle n'avait pas entendu parler de la décision de son père.

Barbara Feltus, l'invité confirmé ?

Récemment, Becker a publié des photos de vacances sur Instagram montrant ses trois fils, à l'exception d'Amadeus - Noah et Elias, issus de son premier mariage avec Barbara Becker (née Feltus).

Selon Bild, Barbara Feltus est la seule des anciennes partenaires de Becker à être assurée d'assister au mariage. Il semble peu probable que Kerssenberg se rende à Portofino, compte tenu de leur séparation tumultueuse. Boris Becker's previous short-term fiancée, Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, is also reported to be barred.

Cependant, les choses peuvent changer avant la date prévue du mariage, le 13 et 14 septembre, car Boris Becker pourrait reconsidérer certaines questions.

Malgré la liste des invités limitée, il est intéressant de noter que ['The entertainment'] pour le mariage, selon "Bunte", comprend une performance du chanteur Andreas Gabalier. Amadeus, le fils de Boris Becker issu de son mariage avec Sharlely "Lilly" Kerssenberg, regrette son absence de cet événement divertissant.

