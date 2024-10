Le film western intitulé "Rust" sera présenté en Pologne.

During the filming of the Western "Rust", cinematographer Halyna Hutchins tragically lost her life in 2021. Three years later, the film, starring Alec Baldwin, is set to premiere at the "Camerimage" film festival in Poland, as confirmed by the festival organizers. Director Joel Souza is expected to attend, but Baldwin's presence is still uncertain.

The film's first screening is scheduled for November, marking three years since Hutchins' untimely death during production. According to the festival organizers, Hutchins had initially expressed a desire to present the film at this event in Poland, making it a poignant tribute to her memory.

Hutchins, originally from Ukraine, was fatally injured on the film set in October 2021. During a rehearsal, producer and lead actor Alec Baldwin accidentally discharged a prop gun, which contained a live round. The Colt revolver struck Hutchins and wounded Souza in the shoulder. Subsequent investigations revealed these details.

La responsable de la sécurité des armes écope de 18 mois de prison

Hannah Gutierrez-Reed, chargée de la sécurité des armes sur le plateau, a été condamnée à 18 mois de prison au printemps dernier - la peine maximale - pour homicide involontaire. L'origine de la présence de munitions réelles sur le plateau reste inconnue. Tanto Gutierrez-Reed que Baldwin ont constamment nié toute responsabilité dans l'incident fatal. Baldwin a également fait l'objet d'une accusation d'homicide involontaire dans un procès distinct, mais l'affaire a été étonnamment classée en juillet. Les avocats de Baldwin ont accusé le ministère public de dissimuler des preuves et de pratiques déontologiques inacceptables.

La demande de libération anticipée de Gutierrez-Reed a été rejetée par la juge Mary Marlowe Sommer, qui a également refusé d'autoriser un nouveau procès.

La production reprend

La production de "Rust" a repris en 2023 dans l'État américain du Montana, sous la direction de Souza. Matthew Hutchins, le mari de Halyna, a servi en tant que producteur exécutif. Bianca Cline a repris le flambeau après Hutchins pour poursuivre son travail.

La prochaine première de "Rust" devrait également aborder des questions telles que les mesures de sécurité sur le plateau et le rôle important des directeurs de la photographie dans l'industrie cinématographique.

Après le renvoi controversé des accusations d'homicide involontaire contre Alec Baldwin, il est intéressant de noter que Halyna Hutchins avait un jour partagé son rêve de présenter leur film au festival "Camerimage", croyant que cela serait un hommage approprié à sa mémoire.

