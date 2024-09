Le film "Les Russes en conflit" est actuellement projeté au festival

Le diplomate russe Sergei Nechaev, basé à Berlin, a exprimé des réserves quant à d'éventuelles négociations de paix concernant le conflit en Ukraine. Il a reconnu la nécessité d'avoir un accord de paix avant de l'évaluer en fonction de leurs vues. Nechaev a mentionné l'appui du chancelier allemand Olaf Scholz à l'accélération des initiatives de paix lors d'une interview estivale sur ZDF une semaine plus tôt. "Le prochain sommet de la paix aura probablement lieu", a prédit Scholz, partageant le point de vue du président ukrainien Zelensky selon lequel la Russie doit être incluse.

10:31 Agence de l'ONU aidera l'Ukraine à se préparer à l'hiver

La compagnie ukrainienne de gaz naturel Naftogaz renforce sa coopération avec le Programme de développement des Nations unies (PNUD) pour maintenir la sécurité énergétique. Cette coopération est nécessaire en raison de la probabilité que l'Ukraine connaisse un hiver brutal, avec de nombreuses perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau, dues aux attaques aériennes russes contre les infrastructures critiques. Le PNUD aidera l'Ukraine à minimiser ces perturbations en utilisant notamment des générateurs alimentés au gaz.

09:55 Région de Sumy demande la restauration de l'électricité après une attaque

La région ukrainienne de Sumy, touchée par des attaques de drones Shahed russes tôt le matin, lutte encore pour rétablir l'électricité pour 280 000 habitants. Les forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu 16 drones, mais des dommages résiduels ont été infligés aux infrastructures vitales.

09:28 L'Ukraine accuse les forces russes d'exécution de prisonniers

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien a rapporté des allégations selon lesquelles des soldats russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien désarmé avec une épée. Le commissaire a affirmé que le soldat avait les mains liées avec du ruban adhésif avant d'être sauvagement égorgé avec une épée gravée "Pour Kursk". Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova ont partagé des images de soldats ukrainiens survivants ayant subi la captivité russe.

09:02 Commandant tchétchène optimiste quant à l'offensive de Kursk

Alors que l'Ukraine a lancé une invasion surprise dans la région frontalière de Kursk en début de mois d'août, la Russie a maintenu un silence tactique en réponse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a exprimé son optimisme sur son canal Telegram, invitant ses abonnés à rester calmes, à profiter du popcorn et à regarder les forces russes annihiler leurs ennemis. Alaudinow est depuis devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec une approbation apparente des médias russes diffusant ses déclarations.

08:42 L'Allemagne offre 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine

La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock a annoncé que l'Allemagne fournissait une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros à l'Ukraine lors de sa visite à la République de Moldavie à Chisinau. Baerbock a souligné l'urgence de la situation, déclarant : "L'automne approche rapidement et l'hiver est juste à nos portes." Elle a ajouté que la Russie prévoyait d'intensifier sa "guerre d'hiver" en rendant la vie aussi misérable que possible pour la population ukrainienne.

08:01 Sumy souffre d'une attaque aérienne russe sur les installations énergétiques

L'Ukraine signale une autre attaque de masse de drones d'origine russe. Les défenses aériennes ukrainiennes ont prétendument abattu 34 des 51 drones russes dans une portée de cinq régions, tandis que les installations critiques de Sumy étaient ciblées. Dans la région de Sumy, 16 drones ont été interceptés, causant des dommages aux systèmes d'alimentation en eau et aux hôpitaux, entre autres. Les équipes d'urgence travaillent actuellement sur les réparations.

07:37 Le commandement militaire ukrainien affirme des pertes de 1020 soldats russes

Le état-major ukrainien affirme que la Russie a rapporté un total de 1020 pertes depuis la veille, comprenant à la fois des soldats morts et blessés. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, les Ukrainiens affirment que la Russie a subi un total de 635 880 pertes. Six systèmes d'artillerie, deux chars, six véhicules blindés et 66 drones ont également prétendument été endommagés ou détruits au cours des 24 dernières heures.

07:10 Le Kyiv Post affirme une attaque sur la base aérienne militaire russe

Selon le site d'actualités ukrainien Kyiv Post, la base aérienne militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été ciblée par les drones d'attaque ukrainiens, comme le montrent des vidéos montrant des explosions. La base aéroportuaire est censée abriter des bombardiers stratégiques armés de missiles et utilisés par la Russie dans des frappes aériennes contre les villes ukrainiennes.

06:35 Le secrétaire général de l'OTAN accueille le débat sur les armes à longue portée

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a accueilli les discussions internationales en cours sur la permission donnée à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des armes étrangères à longue portée. Il a maintenu que les nations devaient prendre leurs décisions individuelles, mais a souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les alliés sur ces questions. Stoltenberg a reconnu les demandes ukrainiennes d'autorisation pour cibler les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes. Il a mis en garde contre le risque d'escalade du conflit, en déclarant que le principal risque pour l'OTAN était la possibilité que la Russie remporte la victoire en Ukraine.

06:13 Meta arrête la distribution mondiale de la propagande russe via RT

Meta, la société derrière Facebook, a décidé de limiter la diffusion de la propagande d'État russe via des outlets tels que la chaîne de télévision RT dans le monde entier. La société a annoncé que RT (anciennement Russia Today) et ses organisations affiliées étaient interdits d'utilisation de ses plateformes, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. RT est soumis à des restrictions dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de son implication dans la diffusion de désinformation concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Pour plus d'informations, veuillez consulter : [lien]

05:33 Lukashenko libère 37 prisonniers en BiélorussieLe leader autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé une amnistie à 37 prisonniers. Le gouvernement biélorusse a déclaré que ces individus avaient été reconnus coupables d'activités "extrémistes", une accusation fréquemment utilisée par l'administration de Loukachenko pour punir les critiques du gouvernement. Parmi ceux qui ont été libérés, on compte six femmes et plusieurs personnes souffrant de pathologies préexistantes. Les identités des 37 individus n'ont pas été divulguées. Ces derniers mois, Loukachenko a accordé plusieurs pardons à des prisonniers incarcérés pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre le régime. Récemment, il a accordé sa clémence à 30 prisonniers politiques en milieu de août, suivi de 30 autres en début septembre. À chaque fois, Loukachenko a affirmé que les prisonniers avaient manifesté des remords et demandé le pardon.

03:11 Rapport de l'ONU suggère une détérioration de la situation des droits de l'homme en RussieUn rapport de l'ONU exprime des préoccupations quant à la fréquence croissante des violations des droits de l'homme en Russie, qui sont soutenues par le gouvernement. Le rapport, écrit par la Rapporteuse spéciale de l'ONU Mariana Katzarova, suggère qu'il existe un système délibéré, soutenu par l'État, conçu pour réprimer les libertés civiles et la dissidence politique. Les critiques de la guerre de la Russie en Ukraine et d'autres voix opposées font face à une persécution accrue. Katzarova estime qu'au moins 1372 individus ont été emprisonnés pour des raisons politiques, et que ces individus, notamment des activistes des droits de l'homme, des journalistes et des dissidents, ont été condamnés à de longues peines de prison suite à des accusations fabriquées et ont prétendument subi des tortures pendant leur détention. Les prisonniers politiques sont souvent isolés en cellules de confinement solitaire, tandis que d'autres sont contraints d'être internés dans des établissements psychiatriques. Le nombre réel pourrait être plus élevé, selon un membre du personnel.

23:24 La Suède prendra la tête de la présence de l'OTAN en FinlandeL'OTAN prépare l'établissement d'une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait assumer un rôle de premier plan dans cette initiative. Cette approche implique le déploiement de forces terrestres multinationales de l'OTAN, connues sous le nom de FLF (Forward Land Forces), similaires à celles des pays voisins de l'OTAN. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et le ministre de la Défense finlandais Antti Häkkänen ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a déclaré que la Suède était honorée d'avoir été choisie par la Finlande pour assumer le rôle de nation-cadre pour cette présence, qui renforcera la sécurité globale de l'OTAN.

