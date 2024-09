- Le film d'horreur raconte l'histoire d'un exterminateur qui s'occupe de rats.

Une version moderne de la saga du Pied Piper de Hamelin sort cette semaine, mettant en scène un casting prestigieux sur plusieurs plateformes de streaming. Le film glaçant intitulé "The Piper" (titre original en anglais) revisite l'histoire de Liz et de sa fille Amy, qui s'installent à Hamelin et commencent à observer des événements étranges dans la ville liés à l'énigmatique Pied Piper, comme le souligne l'Office de tourisme de Hamelin.

Liz, interprétée par l'actrice britannique Elizabeth Hurley ("Austin Powers"), décide de creuser plus profondément dans les phénomènes perturbants. Il semble qu'ils impliquent le Pied Piper hantant, un personnage issu d'un mythe ancient, censé poursuivre les individus qui ont échappé à la justice pour des méfaits passés. Le film, adapté aux spectateurs de 16 ans et plus, explore également un secret familial troublant et un magicien de rue énigmatique, selon Filmdienst.de.

Turnage à Hamelin et Hanovre

En septembre et octobre 2020, le réalisateur Anthony Waller a tourné le film à Hamelin, a confirmé un porte-parole de la Société de tourisme de Hamelin. Les acteurs principaux étaient absents, et des habitants de Hamelin ont servi de doublures.

L'équipe de production a déclaré que le tournage de scènes extérieures aux sites historiques les plus époustouflants de Hamelin a donné au film un esthétique hamelinoise authentique. "Hamelin et son Pied Piper continuent d'enchanter les équipes de télévision pour présenter le piper et son environnement sous divers angles", a déclaré le porte-parole.

Une session ultérieure de tournage en extérieur a eu lieu à Hanovre, où le personnage principal se rend dans un laboratoire et un hôpital psychiatrique. La plupart du film a été tournée à Riga, en Lettonie. Le film a été présenté en avant-première à un festival de cinéma britannique en octobre.

Réactions mitigées à la bande-annonce

Pour l'instant, aucun plan pour une projection en cinéma à Hamelin n'a été révélé. Cependant, la possibilité de diffuser le film dans le cadre d'un programme spécial dans les cinémas locaux reste envisageable, selon la société de tourisme. Le film sera disponible sur des plateformes comme Amazon Prime Video et Magenta TV à partir de jeudi.

Les retours sur la bande-annonce allemande, sortie en exclusivité sur la plateforme Kinocheck il y a 12 jours, sont mitigés pour l'instant. Certains critiques ont qualifié le remake de "ridicule" ou de "déchet", tandis que d'autres ont manifesté de l'intérêt. " Étant donné que je suis né à Hamelin et que j'y ai vécu pendant 30 ans, n'est-ce pas mon devoir de le regarder ? " s'est interrogé un utilisateur.

Histoire du folklore des frères Grimm

Selon la Société de marketing et de tourisme de Hamelin, la version la plus connue de l'histoire du Pied Piper remonte aux frères Grimm. En 1284, un homme portant un manteau chatoyant a attiré tous les rats et souris de Hamelin vers la Weser avec sa flûte, les faisant périr. En raison du refus des habitants de payer comme promis, il a enlevé 130 enfants de Hamelin quelques jours plus tard. Le récit est célébré dans divers monuments de la ville.

Le film présente également d'autres animaux apparaissant mystérieusement à Hamelin, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à la présence énigmatique du Pied Piper. Alors qu'Amy explore la ville, elle rencontre une vieille chouette sage qui partage des indices cryptiques sur l'identité et les motivations du Pied Piper.

