- Le film commence cette semaine.

Drame Western de Viggo Mortensen "Les Morts ne font pas mal"

Comment est-ce que cela fait de vivre en tant que femme dans un monde dominé par les hommes où seuls les forts survivent ? C'est le point de départ du drame western de Viggo Mortensen, "Les Morts ne font pas mal". Le deuxième projet en tant que réalisateur de l'acteur se déroule dans l'Amérique des années 1860, à la veille de la Guerre de Sécession. Vivienne tombe amoureuse de l'immigrant danois Holger, mais lorsque celui-ci part se battre à la guerre, elle est laissée pour compte. Elle finit par s'adapter à la vie dans la cabine isolée, mais le mystérieux Weston Jeffries ne cesse de la harceler, forçant Vivienne à se battre, y compris contre la masculinité malavisée. Mortensen incarne Holger, avec Vicky Krieps dans le rôle de Vivienne. La distribution comprend également Solly McLeod, Danny Huston, Garret Dillahunt et Ray McKinnon.

Thriller à suspense "Longlegs" avec Nicolas Cage

Il est difficile de reconnaître la star dans ce film d'horreur. Est-ce vraiment Nicolas Cage, l'acteur de Hollywood et d'indie de 60 ans connu pour des films comme "Arizona Junior", "Wild at Heart" et "Ghost Rider" ? Oui, c'est lui, même s'il est presque méconnaissable sous un lourd maquillage. Cage incarne le cerveau derrière une série de meurtres sanglants. Une jeune agente du FBI est chargée de l'enquête, mais elle aura du mal avec "Longlegs", le méchant titre. Les choses se compliquent encore plus lorsqu'elle découvre un sombre secret de famille lié à "Longlegs". Le film est réalisé par le fils de Tony Perkins, Oz.

Film d'animation "200% Loup" : Esprits lunaires et Caniches

Loup ou caniche ? C'est la question dans cette aventure animée. Ou peut-être les deux ? Freddy, le protagoniste, connaît la réponse : il veut être un 200% loup. Le film pour enfants "200% Loup" est basé sur les livres de l'auteur Jayne Lyons et captive rapidement le public. Dans le prédécesseur de 2020, le jeune Freddy, membre d'une dynastie de loups-garous, souhaitait être un vrai loup pour gagner l'acceptation de sa meute. Mais il a

Lire aussi: