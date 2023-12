Le film "Berlin" ressuscite avec Pedro Alonso, star de "Money Heist", qui cherche à marquer des points.

"En lisant le scénario, je me demandais ce que les gens allaient penser de ce type. C'est un terroriste émotionnel", a déclaré Alonso lors d'un appel vidéo, ne pouvant dissimuler un rire.

Les téléspectateurs de la série à succès "Money Heist" seront ravis de retrouver Alonso dans le rôle du voleur insouciant, sophistiqué et légèrement psychotique dans la préquelle très attendue de Netflix, "Berlin", qui débutera le 29 décembre.

Bien qu'il ait succombé à une maladie mortelle au cours de la deuxième saison de "Money Heist", Berlin est resté une présence importante tout au long des trois saisons du drame criminel, apparaissant dans des flashbacks, et a été un favori des fans jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il est de retour, plus jeune, et avec quelques différences essentielles.

"Nous honorons ce que 'Money Heist' nous a donné, puis nous nous en détachons", a déclaré Alonso. "Le nouveau ton est plus comique, plus romantique ; il y a quelque chose de plus léger dans son ADN.

Bien que son ADN ne s'éloigne pas trop de ce qui a fait de Berlin un favori des fans - il penche plus vers "Sleeping with the Enemy" que vers "Sleepless in Seattle" - Alonso dit que l'amour est un thème important dans la série dérivée. "L'amour est tout. Mais imaginez Berlin dans une comédie romantique", a-t-il plaisanté.

Se déroulant bien avant la première saison de "Money Heist", la nouvelle série montrera Berlin au sommet de sa carrière de voleur, en train d'orchestrer un nouveau casse, avec une importante histoire d'amour à la clé.

Berlin est reconnu comme un cambrioleur hors pair et un stratège à l'origine de casses complexes, mais lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur, il n'a jamais été à la hauteur. Comme le révèle "Money Heist", il a été marié au moins trois fois.

"Berlin est un homme qui, au début, m'a vraiment surpris. On me disait que le personnage était froid, n'est-ce pas ? Et je me disais : froid ? Puis j'ai réalisé que c'était un volcan, et rien n'est plus volcanique que l'amour romantique", a déclaré Alonso.

Dans la ville de l'amour, les téléspectateurs verront Berlin (de son vrai nom Andrés de Fonollosa) tenter de réaliser un casse extraordinaire à Paris. La dernière bande-annonce de la série confirme qu'une toute nouvelle bande de voleurs se joindra à lui. Leur plan ? Voler 44 millions d'euros (48 millions de dollars) en un après-midi.

C'est la nature volcanique et moralement répréhensible de Berlin qui incite Alonso à revenir. "Chaque fois que j'ai eu à incarner ce rôle, j'ai vraiment eu l'impression de jouer dans un autre film. C'est un rôle qui a beaucoup de substance et de richesse", se souvient Alonso.

Trouver de nouveaux publics

Peu de séries espagnoles ont conquis le public mondial aussi profondément que "Money Heist". Créée par Álex Pina et produite par Vancouver Media, la série a fait ses débuts en 2017 et s'est depuis transformée en un phénomène mondial, devenant la pointe de la lance d'une nouvelle vague de productions espagnoles à portée internationale. À la fin de sa diffusion, elle était devenue l'un des titres non anglophones les plus réussis de Netflix de tous les temps.

Le phénomène de "La Casa de Papel" ("Le vol d'argent") a apporté beaucoup de bonnes choses", a insisté M. Alonso. "Tout ce qui s'est passé avec Vancouver et Netflix au fil des ans m'a donné la confiance de savoir que je suis dans un endroit où l'on s'occupe de moi et où le matériel est en constante évolution.

La collaboration entre Vancouver Media et Netflix a marqué un tournant qui a modifié la trajectoire de "Money Heist". Netflix a acheté les droits de diffusion en continu de la série, qui avait d'abord été diffusée à la télévision espagnole, et a découpé les 15 épisodes originaux de la série limitée en 22 épisodes, avant de commander d'autres saisons. Selon M. Alonso, cette décision a influencé le succès de la série et a transformé l'industrie espagnole de la production médiatique, ce qui a entraîné la production d'un plus grand nombre d'émissions espagnoles.

"Le marché mondial a créé un nouveau scénario et nous produisons désormais des séries qui sont, au moins techniquement, compétitives sur n'importe quel type de marché. Nous avons fait un pas de géant", a-t-il déclaré. "Au cours des huit, neuf ou dix dernières années, la narration espagnole a connu une véritable révolution.

D'autres géants de la diffusion en continu ont également investi de manière significative dans le contenu en langue espagnole, et ils en récoltent aujourd'hui les fruits. La fièvre du contenu espagnol s'est répandue partout, atteignant même Robert De Niro, qui a fait une apparition dans la série populaire en espagnol de Hulu, "Nada".

Le film d'Amazon Prime Video, "Argentina, 1985", a été nommé aux Oscars et a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère lors des Golden Globe Awards de cette année. Aujourd'hui, Prime Video crée une toute nouvelle série de films et d'émissions de télévision en langue espagnole, notamment la série à suspense "Los Farad", avec Miguel Herrán, un ancien de "Money Heist".

Cette évolution vers des contenus en langue espagnole a été soulignée par les récents investissements de Netflix en Espagne, illustrés par l'expansion de son centre de production espagnol à Tres Cantos, juste au nord de Madrid.

L'année dernière, le géant de la diffusion en continu a doublé le nombre de ses séries télévisées originales espagnoles et a agrandi Tres Cantos, devenant ainsi le premier centre de production de Netflix en Europe à abriter dix plateaux et un centre de postproduction.

C'est là que sont tournés la plupart des contenus en langue espagnole de la plateforme, des mélodrames comme "Valeria" au thriller "La société de la neige" ("La Sociedad de la Nieve"), qui a valu à l'Espagne d'être nominée cette année pour le prix du meilleur film international aux Oscars.

J'ai fait les deux premières saisons de "Money Heist". Les critiques étaient très positives, mais mon personnage est décédé. Sept ans plus tard, je suis ici avec vous. C'est le pouvoir de Netflix. Il est capable de ramener les morts à la vie", a déclaré M. Alonso en riant.

Plus sérieusement, M. Alonso estime que l'avènement du streaming, comme en témoigne le récent succès des titres espagnols, est promis à une croissance et à un succès continus.

"Personne ne peut prédire ce qui se passera l'année prochaine, mais je pense que la production espagnole est en train de se placer à juste titre sur la carte mondiale, et c'est très excitant.

La première de "Berlin" sera diffusée sur Netflix le 29 décembre.

Source: edition.cnn.com