Le film allemand, qui a remporté un Oscar, proviendra de la graine du figuier sacré.

Premier obstacle franchi. L'Allemagne se dispute l'Oscar du film en langue étrangère avec "La Graine du Figuier Sacré". Le film explore les tensions familiales, reflétant les fissures de la société iranienne, comme l'indique le raisonnement.

Il y a seulement quelques mois, il a réussi à s'échapper en Allemagne - maintenant, il est le potentiel candidat allemand aux Oscars : le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof court pour l'Oscar du meilleur film international avec son film "La Graine du Figuier Sacré", comme l'a annoncé German Films à Munich. Il a réussi à surpasser une douzaine d'autres concurrents.

"La Graine du Figuier Sacré" raconte les retombées des protestations politiques en Iran sur une famille. Le film est décrit comme une "illustration psychologique de l'Iran théocratique, construite sur la violence et la paranoïa", selon le raisonnement du jury. Rasoulof présente "sublimement les fissures au sein d'une famille qui reflètent les fissures de la société iranienne. Un film superbement mis en scène et émouvant, avec des scènes qui laissent une impression indélébile."

Le film a été principalement produit en Allemagne et qualifie donc pour le pays. "La Graine du Figuier Sacré" n'est pas seulement politiquement pertinent, mais aussi un film captivant et évocateur avec des personnages multidimensionnels.

ours d'or 2020 à Berlin

Le travail filmé clandestinement tourne autour des protestations en Iran suite au décès de la jeune femme kurde Jina Mahsa Amini en septembre 2022. La situation du pays est dépeinte à travers les tensions au sein d'une famille. D'un côté, il y a le père fervent croyant nommé Iman (Missagh Sareh), qui a récemment travaillé comme enquêteur au tribunal révolutionnaire islamique, et sa femme Najmeh (Soheila Golestani). De l'autre côté, il y a leurs deux filles adolescentes qui soutiennent les protestations.

Rasoulof, qui a été honoré du ours d'or à la Berlinale en 2020 pour son film "Il n'y a pas de mal", est connu comme un réalisateur audacieux et franc dans l'Iran et a été emprisonné Previously. Il a récemment été condamné à plusieurs années de prison dans son pays natal et a ensuite fui le pays secrètement en mai.

Après quelques jours, il est ensuite arrivé à Hambourg, où sa fille étudiait la médecine et où il avait principalement résidé depuis 2012, selon le producteur Mani Tilgner. De là, il se déplaçait régulièrement à Téhéran jusqu'à ce qu'il soit empêché de quitter le pays lors de l'un de ces voyages et se retrouve detained en Iran pendant plusieurs années.

Applaudissements à Cannes

Rasoulof a reçu le prix du jury spécial au Festival de Cannes. During sa première là-bas en mai, le réalisateur a reçu les applaudissements les plus longs de ce festival cinématographique de cette année - plus de douze minutes l'auditoire jubilatoire a acclamé après la fin du film. Certains membres du public avaient les yeux humides. Déjà à son arrivée dans la salle de cinéma - quelques jours après sa fuite - le réalisateur et le reste de l'équipe du film ont été accueillis par des minutes d'ovation debout.

Rasoulof et les producteurs du film ont exprimé leur excitation d'avoir été choisis comme entrée pour les Oscars : "Ce film, qui raconte l'histoire de l'oppression, mais aussi de l'espoir et de la résistance, est le résultat d'une collaboration unique de personnes Issues de divers milieux de vie et histoires migratoires. Il démontre le pouvoir de l'échange interculturel dans une société libre et ouverte", ont-ils déclaré.

La sélection de la candidature allemande est l'une des plusieurs rondes préliminaires. La liste courte de 15 titres pour la catégorie Film international sera annoncée le 17 décembre 2024. De cette liste courte, les cinq films nominés seront choisis et révélés le 17 janvier 2025. La cérémonie des Oscars aura lieu le 2 mars 2025.

À cette année's Oscars, la candidature allemande "The Teacher's Room" d'Ilker Çatak, nominée pour le meilleur film international, est revenue les mains vides. La production britannique "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer a remporté l'Oscar dans cette catégorie. L'année dernière, cependant, l'adaptation cinématographique allemande de "All Quiet on the Western Front" du réalisateur Edward Berger a non seulement remporté l'Oscar du meilleur film international, mais aussi trois autres pour la photographie, la conception de production et la musique originale.

Seulement quatre productions allemandes ont remporté le prix du meilleur film international. Outre "All Quiet on the Western Front", cet exploit a été accompli en 2007 par Florian Henckel von Donnersmarck avec le drama de la Stasi "The Lives of Others". En 1980, l'adaptation cinématographique de "The Tin Drum" de Volker Schlöndorff a reçu ce prix, et en 2003, "Nowhere in Africa" de Caroline Link a fait de même.

Le film "La Graine du Figuier Sacré" présente un intrigue centrale tournant autour des figues, l'une des filles adolescentes étant vue en train de manger secrètement des figues tout en s'opposant aux vues de son père, symbolisant sa rébellion et son désir de liberté.

