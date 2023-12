Le fiasco de Naomi Osaka montre que nous sommes loin d'avoir terminé notre travail sur la santé mentale.

Naomi Osaka en a assez. Elle a affronté d'innombrables adversaires au cours de son ascension stratosphérique au sommet du tennis, mais cette semaine, la numéro 2 mondiale a posé sa raquette et s'est éloignée de la presse qui l'interrogeait et la harcelait.

La décision d'Osaka de se retirer du tournoi de Roland-Garros, plutôt que de participer aux conférences de presse qui s'y déroulent, a suscité un débat plus large sur la culture des briefings d'après-match et leur impact sur la santé mentale des athlètes.

Ces conférences de presse sont une "fosse à vautours", a déclaré Kris Soutar, consultant pour Tennis Scotland et la Judy Murray Foundation, fondée par la mère d'Andy Murray, un joueur qui a parlé ouvertement de la façon dont le sport de haut niveau l'a affecté sur le plan mental.

Ces conférences de presse, souvent dominées par les hommes, sont extrêmement intimidantes pour le joueur qui perd, a expliqué Mme Soutar à CNN. "Ils sont interrogés sur les raisons de leur défaite, et les journalistes cherchent leurs propres petits secrets.

C'est une perspective intimidante pour n'importe quel athlète, et encore plus pour Osaka, qui a admis sur Twitter qu'elle n'était "pas une oratrice naturelle et qu'elle ressentait d'énormes vagues d'anxiété avant de s'adresser aux médias du monde entier".

La quadruple gagnante d'un tournoi majeur a donc pris la décision radicale d'éviter toute conférence de presse, invoquant des raisons de santé mentale, dans l'espoir que les amendes encourues soient versées à une association caritative pour la santé mentale.

En réponse, les organisateurs ont infligé à Osaka une amende de 15 000 dollars et l'ont menacée d'expulsion. Osaka s'est à son tour retirée du tournoi, déclarant sur Twitter qu'elle espérait que "tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis à Paris".

La joueuse de 23 ans a ajouté qu'elle avait "souffert de longs épisodes de dépression" depuis qu'elle avait remporté son premier titre du grand chelem en 2018.

Après la décision d'Osaka de se soustraire aux tâches médiatiques, Roland-Garros a publié un tweet - qu'il a depuis supprimé - avec des photos de Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka et Coco Gauff s'engageant dans des tâches médiatiques avec la légende : "Ils ont compris la mission".

Cette réponse était "froide" et constituait une "occasion manquée" d'être "pionnier" et de trouver des solutions aux problèmes de santé mentale dans le sport, a déclaré M. Soutar.

La compétition à l'ère de Covid

Le tennis a été l'un des premiers sports professionnels à sortir de l'ombre des fermetures de Covid dans le monde entier.

Mais face à des problèmes plus urgents, notamment économiques, la santé mentale n'a pas été une priorité pour le circuit, selon Rodney Rapson, copropriétaire de la Base Tennis Academy près de Francfort, en Allemagne .

"L'industrie dans son ensemble souffre financièrement, à cause des annulations, du sponsoring, tout a été touché", a déclaré Rodney Rapson à propos de l'impact de Covid sur le sport.

Entre-temps, les restrictions imposées par Covid ont exacerbé le stress des professionnels du tennis en déplacement. Avant même que les joueurs n'entrent sur le court, il y a une liste apparemment sans fin de tests, de restrictions de voyage, de mise en quarantaine et de bulles sociales à respecter, a déclaré Daria Abramowicz, psychologue sportive de la joueuse polonaise Iga Swiatek.

Cet environnement très restreint "affecte réellement les relations, le niveau de stress et le bien-être émotionnel en général", selon Daria Abramowicz.

Elle a ajouté que "nous n'avons jamais vu autant d'abandons, de retraits de tournois, de blessures, de tensions", ce qu'Abramowicz a attribué à un "effet Covid" sur le tennis.

Mme Abramowicz espère que le retrait d'Osaka pourrait "changer la donne" dans les discussions sur la santé mentale dans le sport.

"Il existe un stéréotype selon lequel un athlète est une sorte de gladiateur, une sorte de héros", a déclaré Mme Abramowicz à CNN.

"Ils sont à l'aise lorsqu'ils sortent de leur zone de confort. C'est pourquoi il est pratiquement impossible pour les athlètes de ne pas aller bien".

Changement de culture

La décision d'Osaka de tourner le dos aux conférences de presse a exaspéré certains commentateurs des médias.

L'animateur britannique Piers Morgan a qualifié la joueuse de tennis de "petite madame pétulante". Quant au journaliste Will Swanton, il a écrit dans l'Australian : "L'immaturité, la préciosité et l'hypocrisie de Naomi Osaka me laissent sans voix".

De son côté, Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a sympathisé avec Osaka en déclarant lors de la conférence de presse d'après-match : "La seule chose que je ressens, c'est pour Naomi. J'aimerais pouvoir la serrer dans mes bras parce que je sais ce que c'est. Comme je l'ai dit, j'ai été dans cette situation".

L'ancienne grande joueuse de tennis Billie Jean King s'est montrée plus délicate, tweetant : "Les médias jouent toujours un rôle important dans la vie de Naomi : "Les médias jouent toujours un rôle important dans la narration de notre histoire".

Mais la conférence de presse n'a plus rien à voir avec l'époque de Billie Jean King, selon les experts, qui soulignent que les médias sociaux offrent désormais aux joueurs une ligne de communication directe avec les fans.

"Il semble donc superflu d'organiser une interview d'après-match devant une salle de presse où les joueurs, surtout s'ils ont perdu, se voient poser des questions arbitraires dont tout le monde connaît la réponse", explique Rapson, qui ajoute : "Les joueurs se sentent très vite frustrés".

Ces conférences ont lieu juste après un match, lorsque les joueurs sont "au sommet de leurs fonctions cognitives et émotionnelles, et que le niveau de stress monte parfois en flèche", a déclaré M. Abramowicz.

Et "lorsqu'il y a cette obligation d'aller en parler, tous les joueurs ne sont pas bien équipés pour cela".

Selon les experts, les jeunes joueurs sont projetés sous les feux de la rampe internationale alors qu'ils sont à peine préparés à l'examen minutieux, tant dans la salle de conférence qu'en ligne.

M. Rapson se demande également si les autorités en font assez pour protéger la santé mentale des joueurs, compte tenu des abus dont ils font souvent l'objet en ligne.

"La technologie progresse beaucoup plus vite que les changements culturels des personnes qui dirigent le sport", a déclaré Mme Rapson, ajoutant qu'il y avait une "déconnexion massive entre les personnes qui siègent au conseil d'administration de ces instances dirigeantes et la réalité de l'impact de choses comme les médias sociaux sur les jeunes".

En se retirant des projecteurs des médias, Osaka a mis en lumière ces mêmes pressions.

