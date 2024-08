Le feu de circulation combat les maladies cardiaques de cette façon.

Le gouvernement fédéral allemand déclare la guerre à la principale cause de décès dans le pays : avec l'acte recently proposé "Santé cardiaque", la coalition dirigeante se concentre sur la prévention, en particulier pour les accidents vasculaires cérébraux et les attaques cardiaques. Les mesures proposées suscitent l'inquiétude parmi les assureurs santé.

Des examens réguliers pour la détection précoce et un accès amélioré aux médicaments réduisant le cholestérol font partie de la stratégie de la coalition du feu de signalisation pour améliorer la prévention des maladies cardiovasculaires. Le gouvernement fédéral a approuvé un projet d'acte "Santé cardiaque" correspondant, qui est maintenant entre les mains du Bundestag pour être considéré. "Cette loi sauvera de nombreuses vies en Allemagne", a déclaré le ministre de la Santé Karl Lauterbach. Les cardiologues ont approuvé la loi, mais des critiques sont venues du secteur de l'assurance maladie.

Les maladies cardiovasculaires, telles que les accidents vasculaires cérébraux et les attaques cardiaques, sont la principale cause de décès en Allemagne, représentant environ un tiers de tous les décès. Selon l'Office fédéral de la statistique, environ 348 000 personnes sont décédées de ces maladies en 2023. La charge financière pour le système de santé allemand est également importante : en 2020, elle s'est élevée à près de 57 milliards d'euros - les maladies cardiovasculaires ont surpassé toutes les autres maladies à cet égard.

Le ministère fédéral de la Santé cite également des recherches indiquant que jusqu'à 70 % de ces maladies sont attribuables à un mode de vie malsain - mauvaise alimentation, manque d'activité physique, tabagisme et consommation excessive d'alcool. Lauterbach vise à traiter ce problème avec sa législation. Il a souligné que les soins cardiologiques en Allemagne ne sont pas le problème, mais plutôt "excellent", mais "ce qui manque, c'est la médecine préventive".

Les assureurs santé s'inquiètent des coûts élevés

À l'avenir, des examens de routine seront effectués pour identifier et prévenir les anomalies chez les enfants, les adolescents et les adultes. Il est également prévu que les personnes assurées auront un accès accru aux médicaments pour cessation tabagique, et les médecins auront une prescription plus facile pour les médicaments réduisant le cholestérol. Lauterbach anticipe que cela "améliorera l'espérance de vie". Son ministère a "très étroitement" suivi les recommandations de la Société allemande de cardiologie (DGK), qui a accueilli la loi comme une "première étape positive".

En Allemagne, peu est investi dans la prévention et la détection précoce des maladies cardiovasculaires, a déclaré le membre du conseil d'administration et cardiologue de la DGK, Stephan Baldus, lors de la présentation de la loi. Cela "constitue une base cruciale pour améliorer la santé cardiaque" en Allemagne.

Cependant, les assureurs maladie ont exprimé leurs préoccupations. Ils anticipent des coûts substantiels. "Les mesures proposées ne améliorent pas la santé cardiaque, mais mettent plutôt en danger la situation financière déjà précaire de l'assurance maladie statutory", a averti la présidente de l'association fédérale AOK, Carola Reimann. Des dépenses supplémentaires de 3,8 milliards d'euros sont attendues.

La loi est "malavisée", selon l'association des assureurs maladie statutory (GKV). Avec le projet de loi, les structures de prévention développées au fil des ans avec des fonds de cotisation seraient menacées. Les programmes de prévention des assureurs n'ont pas produit les résultats escomptés, a déclaré Lauterbach. Il ne s'attend pas à "des coûts supplémentaires significatifs" - car les coûts de ces programmes seraient transférés aux nouvelles mesures.

La CDU appelle à une campagne sportive et à une alimentation plus saine

Des critiques émergent également au sein de l'Union et des Verts. "Les médicaments pris pendant des années avec leurs effets secondaires ne devraient pas devenir le principal objectif", a déclaré le porte-parole de la politique de santé de la CDU, Tino Sorge. "Il est temps de lancer une véritable campagne pour plus d'exercice et une alimentation équilibrée et saine, et d'étendre les structures de prévention existantes."

La loi doit aider à la détection précoce et renforcer la prévention, a déclaré la députée verte Renate Künast : "Jusqu'ici, tout va bien. À mon avis, however

