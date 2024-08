Le feu de circulation combat les maladies cardiaques de cette façon.

Le gouvernement allemand vise à lutter contre la principale cause de décès dans le pays : grâce à la nouvelle proposition de loi "Acte pour un cœur sain", la coalition au pouvoir se concentre sur la prévention, en particulier pour les attaques cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les mesures proposées suscitent des préoccupations chez les assureurs maladie.

La coalition prévoit de renforcer la prévention des maladies cardiovasculaires en offrant des examens de santé réguliers pour une détection précoce et en facilitant l'accès aux médicaments pour réduire le cholestérol. Le projet de loi "Acte pour un cœur sain" a été approuvé par le cabinet fédéral et attend maintenant l'approbation du Parlement. "Cette loi sauvera de nombreuses vies en Allemagne", a déclaré le ministre de la Santé Karl Lauterbach. Les cardiologues soutiennent la loi, mais les assureurs maladie ont exprimé des critiques.

Les maladies cardiaques et vasculaires, telles que les attaques cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont la principale cause de décès en Allemagne, représentant environ un tiers de tous les décès. En 2023, environ 348 000 personnes sont décédées de ces maladies, selon l'Office fédéral de la statistique. La charge financière pour le système de santé allemand est également importante : en 2020, elle s'est élevée à près de 57 milliards d'euros, faisant des maladies cardiovasculaires le problème de santé le plus coûteux.

Le ministère fédéral de la Santé fait également référence à des études indiquant que jusqu'à 70 % de ces maladies sont principalement dues à des modes de vie malsains - mauvaise alimentation, manque d'exercice, tabagisme et consommation excessive d'alcool. Lauterbach souhaite aborder cette question avec sa loi. "Les soins cardiologiques en Allemagne sont excellents, mais ce qui manque, ce sont la médecine préventive", a-t-il souligné.

Les assureurs maladie s'inquiètent des dépenses supplémentaires

La législation proposée prévoit des examens réguliers pour les enfants, les jeunes adultes et les adultes afin de détecter et de prévenir les troubles. Elle comprend également des plans pour que les personnes assurées aient un accès accru aux médicaments pour arrêter de fumer et que les médecins puissent prescrire plus facilement des médicaments pour réduire le cholestérol. Lauterbach espère que cela "améliorera l'espérance de vie". Son ministère a suivi de près les recommandations de la Société allemande de cardiologie (DGK), qui a salué la loi comme une "première étape positive".

En Allemagne, peu de fonds sont consacrés à la prévention et à la détection précoce des maladies cardiovasculaires, a déclaré le membre du conseil d'administration et cardiologue de la DGK, Stephan Baldus, en présentant la loi. Cela est "essentiel pour améliorer la santé cardiaque" dans le pays.

Cependant, les assureurs maladie ont critiqué la loi. Ils craignent des coûts plus élevés. "Les mesures proposées n'amélioreront pas la santé cardiaque mais aggraveront la situation financière déjà précaire de l'assurance maladie légale", a averti la présidente de l'association fédérale AOK, Carola Reimann. Des coûts supplémentaires d'environ 3,8 milliards d'euros sont attendus.

La loi est "mal orientée", dit l'association des fonds d'assurance maladie légale (GKV). Avec le projet de loi, les structures de prévention établies au fil des ans avec des fonds de cotisation sont menacées. Les programmes de prévention des assureurs n'ont pas produit les résultats escomptés, a déclaré Lauterbach. Il ne s'attend pas à "des coûts supplémentaires significatifs". Au lieu de cela, les coûts de ces programmes seront transférés aux nouvelles mesures.

La CDU réclame une campagne de promotion sportive.

La critique vient également de l'Union et des Verts. "Les médicaments qui ont des effets secondaires pendant des années ne devraient pas être la solution principale", a déclaré le député CDU de la santé Tino Sorge. "Au lieu de cela, il est temps de lancer une véritable campagne pour l'exercice et une alimentation équilibrée et saine, et d'étendre les structures de prévention existantes."

La loi doit servir à la détection précoce et renforcer la prévention, a déclaré la députée verte Renate Künast : "Jusqu'ici,

