Sur une ferme abandonnée en Basse-Bavière, un type de 44 ans a subi des brûlures légères. Il a essayé d'éteindre un feu, mais s'est blessé en le faisant, selon les flics. Dans Bad Birnbach, dans le district de Rottal-Inn, un bâtiment annexe de la ferme a été entièrement incendié un dimanche.

À cause de la paille et des petits bois à l'intérieur, les flammes se sont propagées très rapidement, ont-ils dit. Les enquêteurs pensent que les dommages s'élèvent à environ 300 000 euros. La cause du feu reste un mystère, et les flics enquêtent à ce sujet.

