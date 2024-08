'Élection présidentielle américaine de 2024 - Le fétiche du public de Trump devient des dépliants de campagne

Si l'applaudissement est une drogue dure, alors Donald Trump est le junkie le plus célèbre. Rien n'excite plus l'ancien président que le compteur d'applaudissements à fond. C'était le cas dans les années 90 lorsqu'il s'est fait passer pour son propre secrétaire de presse, appelant les journaux de New York pour leur fournir des potins sur lui-même. Ou plus tard à la télévision, en tant qu'homme d'affaires de la réalité renvoyant des gens pour les audiences. L'important, c'est le public, toujours et avant tout : un large public.

Audience Record Historique !

À l'époque, il ne pouvait pas sérieusement s'y attendre, mais le pic était encore à venir pour l'héritier de l'immobilier en quête d'attention : la présidence américaine. Il a prêté serment le 20 janvier 2017 et a établi de nouveaux standards de mesure d'audience avec son inauguration : c'était "l'audience la plus importante jamais enregistrée pour une inauguration présidentielle", a déclaré son porte-parole à l'époque. Le mensonge évident a été plus tard qualifié de "faits alternatifs" par son chef de la communication.

Seven and a half years have passed since then, but Trump's obsession with audience numbers has not changed. Only quantity counts. And this applies in every respect, as shown by a recent campaign appearance by Kamala Harris in Detroit. The Democratic presidential candidate recently landed at the local airport with the US Vice President's machine and was greeted by around 15,000 cheering spectators.

Tant de monde ? Pour Kamala Harris ?

On raconte que les gens attendaient Harris sous un soleil de plomb depuis des heures, ce qui pourrait en effet servir d'indicateur que Trump's opponent a suscité une vague d'euphorie. Mais attendez ! Tant de monde ? Pour Kamala Harris, la vice-présidente autrefois grise ? Dans un hangar d'aéroport ? En milieu de semaine ? Pas probable !

"Quelqu'un a-t-il remarqué que Kamala a triché à l'aéroport ? Elle a gonflé une foule immense avec l'IA. La même chose se produit avec ses fausses 'foules' lors de ses discours", a annoncé Trump suspectieusement sur sa plateforme "Truth Social". L'ancien président américain n'a fourni aucune preuve de son allégation. Dans son post, il ne mentionne qu'une réflexion mystérieuse sur le corps de l'avion gouvernemental.

Donald Trump Agite dans le Vide

L'équipe de campagne de Harris a rapidement et factuellement répliqué via les réseaux sociaux : il s'agissait d'une véritable photo de l'audience Harris-Walz dans le Michigan, ont-ils écrit sur X, anciennement Twitter. Ses partisans, quant à eux, ont inondé la plateforme de vidéos de Trump apparitions dans des salles à moitié vides ou avec des moitiés de vérités où Trump agite dans le vide.

Monologues sans But et Pensées Erreuses

Depuis l'entrée de Kamala Harris dans la course à la présidence, Trump a un peu perdu de son éclat. Il y a même une pointe d'esprit de campagne de 2016, lorsque le futur président a régulièrement fait sensation avec son propre spectacle et a été habilement surpassé par son adversaire. Trump a quand même gagné, c'est pourquoi le président américain Joe Biden met maintenant en garde contre la répétition de l'erreur de l'avoir sous-estimé après son retrait en tant que candidat.

C'est facile à faire en écoutant les monologues sans but et les pensées errantes du candidat Trump lors des apparitions publiques. Cependant, il maîtrise encore magistralement l'attention du public avec des comparaisons outrancières.

Récemment, lors d'une conférence de presse improvisée dans son État natal de Floride, il a affirmé que son public du 6 janvier 2021 était plus important que la foule lors du discours "J'ai un rêve" de Martin Luther King. Environ 250 000 personnes ont assisté à la "marche sur Washington" le 28 août 1963. Il y a trois ans et demi, il y avait plusieurs milliers de personnes présentes - beaucoup d'entre elles ont ensuite envahi le Capitole, faisant de ce mercredi un jour sombre pour la démocratie américaine.

Le dernier post de Trump sur l'audience présumée manipulée par l'IA de Harris à Detroit indique également la direction qu'il prendra dans la campagne : "Elle triche. C'est comme ça que les Démocrates veulent gagner les élections, en trichant. Elle devrait être disqualifiée, car les images fausses sont une manipulation de vote. Ceux qui font de telles choses trichent partout", a écrit l'ancien président américain.

Comme il l'a fait à ce moment-là il y a quatre ans, Trump sem

L'obsession de l'ancien président pour les chiffres d'audience est toujours intacte, comme en témoigne sa suspicion envers la taille de la foule de Harris et sa concentration constante sur ses propres chiffres d'audience.

