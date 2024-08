- Le festival techno du zoo: "Plus que de la musique forte"

Basses sourds, teintes fluorescentes, étincelles, plumes, paillettes sur les visages, et une profusion de corps nus - tout aboutissant à une extase incontrôlable. Plus de 30 000 personnes ont célébré jusqu'au petit matin un samedi à Berlin lors de la troisième édition de la Techno Parade "Rave The Planet" dirigée par Dr. Motte, le fondateur de Loveparade. Selon les organisateurs, environ 300 musiciens et 30 chars ont participé à cette immense fête.

Les organisateurs attendaient une participation de 300 000 personnes, mais ont finalement mentionné "des centaines de milliers" de personnes présentes. La police a déclaré que la zone de l'événement entre la colonne de la Victoire et la porte de Brandebourg n'était que partiellement remplie. Cependant, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies tout au long de la journée, selon un représentant.

Les chars se sont frayé un chemin à travers la foule

Les passants ont dansé dans les rues autour de la colonne de la Victoire sous la chaleur estivale. Les chars ont serpenté à travers la foule. De nombreux visiteurs, comme Melissa Voelkel de Rheine, en Westphalie, ont assisté à l'événement en pensant qu'il était important de faire passer un message, surtout en temps de troubles politiques. "Il est crucial que nous passions la journée ensemble comme une grande famille", a-t-elle déclaré.

Tous les fêtards n'ont pas bien supporté la marathon party : le service médical responsable a rapporté environ 600 interventions. La plupart étaient liées à l'alcool ou aux drogues, avec des personnes signalant des problèmes de circulation ou des malaises. Certains ont souffert de crises d'épilepsie, et quelques-uns ont été hospitalisés pour observation. Cependant, des cas mineurs comme des demandes de pansements ont également été enregistrés. L'année dernière, il y avait environ 500 interventions. Malgré l'ampleur de l'événement, le porte-parole a salué les progrès réalisés.

La police : l'événement "globalement calme"

Plus de 1 000 policiers ont surveillé l'événement. La police a déclaré que l'événement était "globalement calme", selon un porte-parole de la police. Il y a eu quelques cas de blessures physiques et d'agressions sexuelles. 122 personnes ont été temporairement arrêtées à des fins d'identification. La police a déposé 56 chefs d'accusation criminels et a noté 29 infractions administratives. 21 policiers ont été blessés mais ont continué leur service.

Comme dans les Techno Parades historiques de Berlin des années 1990, le défilé a été enregistré comme une manifestation, offrant des conditions avantageuses aux organisateurs.

Symbole d'amour et d'harmonie

Le thème était "L'amour triomphe". Les organisateurs cherchaient à propager un message d'amour et d'harmonie au milieu de nombreuses crises. Dr. Motte, dont le vrai nom est Matthias Roeingh, a pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Il a déclaré que l'amour est plus fort que la haine et la violence. La manifestation de la fête symbolise la paix, l'amour et la préservation de la culture de la musique électronique. Elle milite également pour la protection des clubs et des lieux et "le désarmement à tous les niveaux".

La ministre fédérale de la Culture des Verts, Claudia Roth, a envoyé un message audio de salutations. "La techno, c'est plus que du bruit", a-t-elle déclaré. La musique fait partie intégrante du paysage culturel de Berlin. "Le rave ne connaît ni origine, ni genre, ni statut social."

**La culture techno de Berlin

Lire aussi: