- Le Festival du Film de Zurich lui rend hommage pour son œuvre de toute une vie

Le Festival du film de Zurich (ZFF) célèbre son 20ème anniversaire cet automne et réserve une surprise spéciale : la star hollywoodienne Kate Winslet (48 ans) sera présente au festival dans la mini-métropole suisse. Les organisateurs du festival ont annoncé que Winslet recevra le "Golden Icon Award" et présentera son nouveau film "The Photographer" (titre anglais : "Lee") lors de l'événement. Antony Penrose, fils du photographe de guerre Lee Miller (1907-1977), dont la vie inspire le film, sera également présent.

Le "Golden Icon Award" est un prix décerné pour l'ensemble de la carrière d'un artiste et a été remis pour la première fois à Sylvester Stallone (78 ans) en 2008. Parmi les autres lauréats figurent Morgan Freeman (87 ans), Richard Gere (74 ans), Hugh Jackman (55 ans), Hugh Grant (63 ans), Glenn Close (77 ans), Cate Blanchett (55 ans) et Jessica Chastain (47 ans), entre autres.

Maintenant, c'est au tour de Kate Winslet. Le ZFF la décrit comme "l'une des actrices les plus importantes de notre temps et la star de certains des films les plus réussis de l'histoire". Elle est "une véritable icône du cinéma, qui brille à la fois dans les blockbusters des grands studios et les productions indépendantes plus petites".

Winslet a commencé sa carrière d'actrice adolescente et a obtenu son premier rôle dans un long métrage en 1994, "Heavenly Creatures". Elle est rapidement devenue l'une des actrices les plus célèbres et les plus réussies de sa génération. À l'âge de 21 ans, elle a été nommée pour son premier Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Sense and Sensibility". Son rôle dans "Titanic" l'a propulsée vers la célébrité et lui a valu une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice. Au total, elle a été nominée sept fois aux Oscars, remportant celui de la meilleure actrice pour "The Reader" en 2009. Parmi ses autres films notables figurent "Iris", "Love Actually", "Labor Day", "Steve Jobs" et "Avatar : La voie de l'eau".

