- Le Festival du film de Locarno rend hommage à l'autonomie des femmes dans la prise de décision.

Les réalisatrices brillent au Festival du film de Locarno

Le prix principal, le Léopard d'or, du Festival du film de Locarno a été décerné à "Akiplėša" ("Toxic"), un long métrage letton de Saulė Bliuvaitė. Ce film, ainsi que de nombreux autres prix importants, est allé à des films ayant des réalisatrices en vedette et des personnages féminins au cœur de l'histoire.

Le Film Lauréat

"Toxic" est un film qui explore la vie de deux adolescents sur le point de devenir adultes, fortement influencés par la pression des normes de beauté irréalistes. Il s'agit du premier long métrage de Saulė Bliuvaitė, contribuant ainsi à l'objectif de Locarno de promouvoir les jeunes talents non expérimentés.

Le deuxième prix le plus élevé, le Prix du jury, a également été décerné à une jeune réalisatrice : Kurdwin Ayub, née en Iraq en 1990 et résidant en Autriche, pour son film "Mond". Dans ce film, les jeunes femmes sont une fois de plus au centre de l'histoire, mettant en scène une artiste martiale autrichienne et les quatre filles d'une famille jordanienne riche entraînées par une femme viennoise. Le thriller-like drama examine de manière critique différentes représentations sociales des femmes.

Le Léopard du meilleur réalisateur a été décerné à Laurynas Barei̇ša, né en 1988, un autre réalisateur lituanien comme Saulė Bliuvaitė. Dans son film "Seses" ("Sécheresse"), il met en avant l'émancipation de deux jeunes mères se libérant de la domination masculine.

L'émancipation des femmes

Ces prix peuvent être considérés comme un soutien aux femmes de la part du jury, dirigé par la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner ("Lourdes"). Ce thème est également présent dans la compétition principale, où de nombreux films portent sur la vie des femmes dans le monde actuel.

De plus, huit des 17 films présentés en compétition principale étaient réalisés par des femmes, soit presque la moitié des films en compétition. Par conséquent, la décision du jury est pleinement justifiée.

Les prix d'interprétation de genre neutre ont cependant été une agréable surprise. Le quatuor principal de "Seses", Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela et Paulius Markevičius, a reçu un Léopard pour la meilleure interprétation. Un deuxième prix a été décerné à la Sud-Coréenne Kim Minhee, qui incarne le rôle principal, une artiste et professeur d'université, dans "Am Bach", réalisé par son compatriote internationalement acclamé Hong Sangsoo.

L'Allemagne rate les prix importants

En ce qui concerne les performances d'acteur, il y en avait beaucoup à noter. Maren Eggert, une actrice allemande largement considérée comme favorite, a donné une performance captivante dans la pièce en chambre "Der Spatz im Kamin" (Suisse).

Tout aussi impressionnante était la jeune allemande de 16 ans Helena Zengel ("Systemsprenger") dans le film d'aventure "Transamazonia". Laura Weissmahr, une Catalane multinationale, méritait également un prix pour son interprétation d'une jeune mère dépassée dans le drame psychologique espagnol "Salve Maria".

Malheureusement, les cinéastes allemands n'ont pas remporté de prix important dans la compétition principale. Cependant, ils sont repartis avec des reconnaissances. Le "Pardi di domani" ("Les léopards de demain") de la compétition expérimentale a vu un Léopard d'argent décerné au court métrage "Gimn chume" ("Hymne à la peste") par le collectif d'artistes russes "Atak51" basé à Paris, co-financé par des producteurs allemands et russes. En douze minutes, l'art est célébré comme une force politique puissante.

Le réalisateur allemand Willy Hans a reçu une mention honorable pour son premier long métrage "Der Fleck" (Allemagne/Suisse) dans la compétition "Cineasti del presente" ("Les cinéastes du présent") pour les nouveaux venus. Cela faisait partie de l'initiative "green Leopard", qui honore les films dans toutes les compétitions et sections, en promouvant la prise de conscience environnementale. Le film explore poétiquement la relation entre les humains et la nature.

Une richesse de thèmes critiques

Le festival était rempli de films acclamés par la critique et de discussions politiques subséquentes, telles que les débats sur la protection du climat. Malgré cela, l'amusement n'a pas été sacrifié. Chaque nuit, jusqu'à huit mille spectateurs excités se rassemblaient sur la Piazza Grande pour des projections en plein air en dehors des compétitions, acclamant les honorés, y compris la superstar indienne Shah Rukh Khan.

During eleven days, the festival showcased 225 short, feature, documentary, and experimental films, further cementing Locarno's status as Europe's most significant film festival, alongside Cannes, Berlin, and Venice. It remains a valuable platform for discovering new talents and challenging films, attracting thousands of film fans from around the world who prove that bold cinema is not only alive but in high demand.

