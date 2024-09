- Le Festival du Cinéma des Cinq Lacs est en cours.

À Starnberg, le Festival du Film des Cinq Lacs se prépare pour son prochain événement. À sa 18ème édition, qui aura lieu entre le 3 et le 12 septembre, le festival présentera environ 130 longs-métrages, documentaires et courts-métrages, principalement d'Europe centrale. De nombreux films seront projetés en avant-première, confinés aux écrans de Bavière ou auront une avant-première avant leur sortie en salles.

Le réalisateur Andreas Dresen est l'attraction principale attendue pour l'ouverture du festival. Mais il n'est pas le seul à être mis en avant. L'actrice Corinna Harfouch ("Finsterworld", "Lara") recevra le prix Hannelore-Elsner, qui honore les actrices germanophones exceptionnelles lors de l'événement. Ce prix d'une valeur de 5 000 euros est décerné chaque année depuis 2019 en mémoire de Hannelore Elsner, décédée à l'âge de 76 ans cette année-là.

Le festival, qui a attiré environ 18 000 spectateurs à Starnberg, Gauting, Weßling et Schloss Seefeld l'année dernière, fait partie des festivals de film importants du sud de l'Allemagne.

Cependant, l'avenir du festival semble incertain. Le financement est approuvé chaque année, et cette année, le gâteau financier a rétréci. Le festival a révélé au printemps que les subventions de la ville de Starnberg ont diminué de 43 700 à 23 000 euros, tandis que celles de la municipalité de Gauting sont passées de 15 800 à 4 000 euros. Les dépenses ont également augmenté en raison de l'inflation et des coûts de location et de personnel en hausse.

Le festival a réagi au printemps en déclarant que ces changements auraient des "conséquences considérables sur l'apparence, le contenu et l'avenir" du Festival du Film des Cinq Lacs. En conséquence, la cérémonie d'ouverture a dû être déplacée de son emplacement habituel sur la scène en plein air le long du lac Starnberg à la Schlossberghalle à Starnberg en raison des contraintes financières.

Despite the shrinking budget and increased expenses, the festival continues to attract significant attention, with esteemed figures like Director Andreas Dresen and actress Corinna Harfouch participating.

