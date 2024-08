- Le Festival de Bad Hersfelder accueille Elke Hesse comme chef d'orchestre.

Elke Hesse, une figure culturelle autrichienne, a été choisie pour prendre la tête en tant que nouvelle directrice artistique des Bad Hersfelder Festspiele à partir de 2026 jusqu'en 2030, comme annoncé par la maire indépendante d'Hersfeld, Anke Hofmann, mercredi.

Hesse succédera à Jörn Hinkel, qui mettra fin à son mandat après la saison 2025. Hesse a déjà une histoire avec Bad Hersfeld, ayant occupé le poste de directrice artistique du festival de 2006 à 2009, ce qui en fait la première femme à avoir occupé cette fonction dans l'histoire du festival.

Le festival célébrera son 75ème anniversaire en 2026

"Je suis ravie de revenir à la tête des Bad Hersfelder Festspiele après presque 20 ans", a déclaré la native de Vienne, qui dirige la salle de concert MuTh du Vienna Boys' Choir depuis 2010 et prévoit de continuer dans ce rôle en plus de son nouveau poste. Hesse siège également au conseil de surveillance de l'Opéra d'État de Vienne et d'une université de musique à Vienne, ainsi qu'en tant que professeur.

Avec son expérience riche, Hesse vise à rendre le festival, qui célébrera son 75ème anniversaire en 2026, prêt pour l'avenir. Elle prévoit de se concentrer sur l'innovation, le renouvellement et le développement tout en préservant la tradition des Bad Hersfelder Festspiele et en garantissant l'excellence artistique.

Atteindre de nouveaux publics

Hesse prévoit d'intensifier les activités de diffusion du festival pour l'expliquer et le présenter à de nouveaux segments de public. Elle souligne également l'importance de maintenir un lien étroit entre le festival et les habitants de la ville tout au long de l'année, et pas seulement pendant la saison du festival. Cela inclut des projets citoyens diversifiés avec un centre de festival servant de point de référence pour l'échange.

Sa stratégie comprend également des modèles de financement modernes et novateurs, ainsi qu'un renforcement de la marque "Bad Hersfelder Festspiele" grâce à une stratégie de communication contemporaine, afin de voir le festival mis en avant dans les médias internationaux d'art et de culture. Pour le 75ème anniversaire en 2026, Hesse promet une saison animée à Bad Hersfeld, en déclarant : "Il y aura des célébrations."

Plus de 100 000 visiteurs cette année

La nomination de Hesse a été accueillie favorablement par le ministre de la Culture de Hesse, Timon Gremmels (SPD). "Elke Hesse apporte une expérience inestimable de son passé à Bad Hersfeld. Sa connexion avec la Hesse du Nord et son expertise de longue date dans le

