- Le festival d'art "Walkings" montre la protestation et la résistance

Manifestations contre l'extraction du charbon brun, mesures contre le COVID-19 ou la répression des femmes dans des pays comme l'Afghanistan : le festival "Begehungen" explore cette année la culture mondiale de la protestation à travers 22 œuvres d'art contemporaines. "Nous vivons une nouvelle ère de la protestation", a déclaré la commissaire Claudia Tittel à Chemnitz. Les œuvres exposées montrent non seulement que la protestation prend de nombreuses formes et peut se manifester de différentes manières, mais aussi qu'elle est un moyen d'expression puissant qui unit les gens dans le monde entier.

Par exemple, une installation de Thomas Prochnow, ainsi que des photographies de Jacob Queißner et Philipp Gehrhardt, rendent hommage au camp climatique des opposants au charbon dans la région de Lützerath en Rhénanie. Dans une autre salle, une série de dessins de Sebastian Jung représente des manifestations contre les mesures liées au COVID-19. Dans le même temps, une vidéo montre l'action "Armor" de Kubra Khademi en Afghanistan, où elle court dans la rue en armure et est harcelée par des hommes. Bien que l'armure soit censée protéger, elle met également en évidence le corps, comme l'explique Tittel, ce qui entraîne des réactions fortes. D'autres œuvres proviennent de Pavel Mozhar du Bélarus, Helena Her du Mexique et Shahrzad Nazarpour de l'Iran.

Depuis 2003, Begehungen transforme des bâtiments vacants en galeries temporaires pour l'art contemporain. Cette année, un ancien bâtiment scolaire ayant une histoire de protestation a été choisi. Sous l'influence de la révolution pacifique de 1989/90, le modèle d'école de Chemnitz a été initié ici en tant qu'alternative au système scolaire de la RDA. Aujourd'hui, l'ancienne salle de gym est transformée en une salle d'art. L'exposition s'intitule "Kippeln", en référence non seulement à l'école elle-même, mais aussi aux nombreux points de bascule inhérents aux protestations.

Le Begehungen 2022 ouvrira le jeudi soir (15 août) et se déroulera jusqu'au 23 août. L'entrée se fait sur donation. L'exposition sera accompagnée de performances, de concerts et d'une représentation théâtrale poétique basée sur "Guten Morgen, du Schöne" de Maxie Wander. Le festival d'art fait partie du programme de Chemnitz en tant que capitale européenne de la culture 2025.

