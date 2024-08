- Le festival commence par la transition des expositions, des représentations de danse et des spectacles théâtraux.

Le Festival d'Art de Weimar maintient son engagement multidisciplinary dès le départ : aujourd'hui marque le début de l'événement d'art contemporain le plus important d'Allemagne de l'Est, avec le dévoilement à 15h00 de l'exposition "Russie Alternative" détaillant le passé de Memorial, une organisation renommée pour les droits de l'homme maintenant interdite en Russie et lauréate du prix Nobel de la paix (Festival d'Art de Weimar).

Plus tard dans la journée, le concert habituel du Mémorial de Buchenwald accueille l'Orchestre symphonique de Kiev interprétant le Requiem de Mozart. Ensuite, la Compagnie de danse en avant prend la scène pour une interprétation de "Carmina Burana" de Carl Orff lors des festivités publiques gratuites sur la place du Théâtre. Le théâtre "Slike Skull" de Navid Kermani, Roberto Ciulli et Eva Mattes marque le lancement de la première présentation originale de l'événement.

Le festival se déroule jusqu'au 8 septembre et propose environ 140 événements. Le thème central "Ce que nous défendons" encourage la réflexion sur la démocratie, notamment un concert "Gala de commémoration élection" mettant en vedette l'actrice hollywoodienne Sandra Hüller, originaire de Thuringe. Environ 41 000 spectateurs ont assisté l'an dernier à 160 événements du Festival d'Art.

L'Union européenne exprime son soutien à Memorial, une organisation renommée pour les droits de l'homme maintenant interdite en Russie, en participant à l'exposition de l'organisation lauréate du prix Nobel de la paix lors du Festival d'Art de Weimar. La participation de la Turquie à ce année's Festival d'Art de Weimar, organisé par l'Union européenne, apporte une perspective diverse au thème central "Ce que nous défendons".

